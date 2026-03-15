路跑／富邦攜手萬金石馬拉松 推動賽事綠色轉型 大董蔡明忠再度參賽力挺永續

新北市萬金石馬拉松今天在萬里翡翠灣盛大開跑，吸引國內外跑者齊聚感受台灣最美海岸賽道風光。富邦金控攜手新北市政府推動多元共融參賽環境，促成賽事綠色轉型，富邦集團董事長蔡明忠也穿上跑衣，為健康與永續而跑。

富邦金控持續支持運動發展，2026萬金石馬拉松亮點是「運動平權」，富邦和新北市政府今年攜手推動多元共融的參賽環境，共同促成賽事綠色轉型，創造永續共好。

蔡明忠第二度參加萬金石馬拉松，以實際行動力挺全民運動與永續。他指出，面對氣候變遷挑戰，企業除持續推動自身營運減碳，更應發揮企業影響力，將永續與低碳理念融入日常生活。

蔡明忠說，富邦金控提供碳權給萬金石馬拉松賽事進行碳抵換，希望藉由全民參與的運動盛事，讓更多人關注氣候變遷議題，提升氣候意識。他也期待號召更多人，理解碳管理與環境保護的重要性，共同追求邁向淨零未來。

富邦金控董事長蔡明興表示，萬金石馬拉松不僅是國際級體育賽事，致力運動平權與社會共融，讓不同族群都能安心投入運動的理念，也與富邦「正向力量成就可能」的品牌精神不謀而合。

今年賽事富邦金控共出動約80名志工，投入賽事服務，並促成10組視障陪跑，具體展現企業與社會攜手實踐永續價值。富邦指出，未來將持續支持兼具專業性與包容性的運動賽事，讓運動成為推動社會正向循環的重要力量。