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全中運／「超越在嘉義」洪志昌、翁章梁點燃聖火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部次長洪志昌（右）及嘉義縣縣長翁章梁共同點燃115年全國中等學校運動會聖火。圖／運動部提供
運動部次長洪志昌（右）及嘉義縣縣長翁章梁共同點燃115年全國中等學校運動會聖火。圖／運動部提供

115年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，今天於嘉義縣愛情大草原舉行，運動部次長洪志昌及嘉義縣縣長翁章梁共同持火炬，交棒予聖火隊，宣告115年全中運聖火傳遞正式啟動。

本屆聖火以嘉義阿里山鄒族傳統—「天神取火」儀式引燃母火，具有深遠的文化主體性意義，也賦予聖火勇氣、光明與指引的精神內涵；聖火傳遞路線同日向澎湖縣、金門縣及連江縣等外島出發，回到台灣本島後，將於3月23日起從嘉義縣以逆時鐘方向出發繞台一圈。

運動部次長洪志昌表示，本屆全中運的標語「超越在嘉義」，體現了競技運動的核心價值—超越自我極限、超越勝負得失，勉勵選手在賽場上都能發揮最佳競技水準，持續前行、不斷突破，在嘉義的土地上，留下榮耀的汗水與美好的回憶。

嘉義縣長翁章梁表示「嘉義縣已經準備好了」，不只要提供最標準、最優質的場地，更要用嘉義人的熱情與在地文化，讓每一位選手都能在北回歸線的陽光下，突破自我極限，寫下屬於自己的紀錄，也誠摯邀請全國民眾，4月來到嘉義並為這群未來之星吶喊加油。

115年全國中等學校運動會聖火傳遞正式啟動。圖／運動部提供
115年全國中等學校運動會聖火傳遞正式啟動。圖／運動部提供

澎湖縣 聖火 翁章梁 籃球

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