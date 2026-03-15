路跑／萬金石馬拉松 肯亞黑色閃電包雙冠

「2026新北市萬金石馬拉松」今天於萬里翡翠灣開跑，來自肯亞的黑色閃電軍團包辦馬拉松雙冠，男子組由昂查理（Enock Onchari）以2小時12分46秒率先衝線，切羅蒂奇（Catherine Cherotich）以2小時32分32秒奪冠，「印帝」周庭印則完成國內男子組馬拉松3連霸。

新北市體育局表示，新北市萬金石馬拉松是全台首場世界田徑總會金標籤認證賽事，2026年邀請來自衣索比亞、肯亞、厄利垂亞等16位國際菁英好手來台，計有39國、372位外籍選手，超過1萬2000位選手參加，除肯亞好手包辦男、女子組冠軍，周庭印以2小時28分43秒完成國內男子組3連霸，雷理莎以2小時53分01秒摘下國內女子組冠軍。，

10公里男子組冠軍由曾廷瑋以30分47秒奪得，女子組冠軍陳美彤以38分01秒摘下。

新北市政府及中華民國田徑協會依循世界田徑總會認證規範，結合市府團隊及贊助夥伴資源，動員近5000名警消、醫護、志工、在地加油團及工作人員，共同提供安全、友善且高品質的參賽環境，持續打造具國際水準的新北品牌賽事。

本屆賽事以「運動平權」為主軸，首度增設非二元性別組別，全馬及挑戰馬組皆設置視障配速員，提供女性500個挑戰馬專屬名額，鼓勵更多不同背景跑者投入運動，讓每個人都能自在奔跑、挑戰自我，賽事主視覺以北海岸山海風景結合跑者剪影呈現，象徵在同一條賽道上沒有界線、沒有標籤，展現多元共融精神。

今年賽事持續優化選手服務，增設瑜珈舒緩區，由專業老師帶領跑者進行賽後伸展放鬆，在會場特別推出跑者剪影互動活動，透過掃描QRcode即時投放主舞臺螢幕，增添賽事趣味與參與感。完賽選手由林可彤、張嘉哲、廖晏均、許績勝及富邦Angel 丹丹、栗子、潔潔、潔米、安娜等名人掛牌鼓勵，還有石門肉粽等澎派賽後補給、運動按摩及冰池放鬆服務、熱水淋浴等，給跑者大大的滿足。

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內女子組總排第一雷理莎。圖／新北市體育局提供

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松組鳴笛起跑。圖／新北市體育局提供