路跑／曾在萬金石馬拉松終點坐輪椅 雷理莎強壯完賽還封后「跟賽道和解了」

2026萬金石馬拉松成績揭曉，國內男子組冠軍周庭印三連霸，累計第六次封王。國內女子組冠軍雷理莎說，因為曾在跑萬金石終點「坐輪椅」，內心有陰影，很開心達成「強壯的完賽」目標，覺得好像跟這個賽道和解了。

2026萬金石馬拉松今晨6時30分起跑，周庭印成績2小時28分43秒，連續3年拿下冠軍，加上2018、2019和2022年，已拿下6次萬金石馬拉松冠軍。

周庭印說，前幾天風都很大，所以很害怕，畢竟北海岸的風，有時候真的太恐怖了。今早起來發現天氣好很多，覺得運氣好像也不錯。今天天氣稍微溫和一點， 沒有那麼令人恐懼，能跑這樣子的成績很開心。

周庭印表示，去年是去程的時候逆風，回程的時候順風，今年相反，去程的時候順風，回程逆風，可是風勢沒有像去年那樣大。因為賽前最長就跑到30公里，所以會擔心今天最後12公里會有撞牆的狀況。

周庭印的策略是前面跑得比較保守，後面再慢慢的邁開步伐，但是因為後面的路線比較具挑戰性，就告訴自己不必急，把每一步跑穩，穩穩的跑下去。

雷理莎2023年拿下萬金石馬打松國內女子組冠軍，今年的成績是2小時53分01秒，再度封后。她說，很開心賽後能接受主辦單位直播訪問，不是在醫護站。她對萬金石馬拉松的印象，有一點點陰影。因為跑過終點後，是被用輪椅推過去醫護站，是她狀態最差的一次。

雷理莎說，今年參加萬金石馬拉松，給自己的目標就是強壯的完賽，最後有做到，真的很開心，覺得好像跟這個賽道和解了。

參加萬金石馬拉松有什麼特別的想法？雷理莎表示，她覺得路邊的民眾真的很給力，因為今天跑這一場賽道，還是覺得滿難的，但是路邊有志工加油，連水站的工作人員都超級熱情，感覺很疲乏的時候，感覺他們是真的很用心的在做這件事情，所以對這個賽道有滿滿的敬重跟感謝。

周庭印說，今天跑前覺得沒什麼風，心想太陽應該不會太溫和，然後在跑的時候，看到主辦單位在路邊有擺放水車，想到天氣很熱剛好灑水，應該滿多人都會覺得比較舒服一點。

2026萬金石馬拉松成績揭曉，國內男子組冠軍周庭印三連霸，累計第六次封王。記者余承翰／攝影