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萬金石馬拉松艷陽下舉行 周庭印達成國內男子組三連霸

攝影中心／ 記者余承翰／新北報導
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，我國全馬好手周庭印在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標，國內女子組則由雷理莎奪下第一名。總排名則由肯亞選手Enock Onchari與Catherine Cherotich分別拿下男子組與女子組第一名。

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，領先組選手在高速奔跑中邊補充水分。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，領先組選手在高速奔跑中邊補充水分。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手周庭印（中）在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手周庭印（中）在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Enock Onchari拿下男子組第一名。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Enock Onchari拿下男子組第一名。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手周庭印在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手周庭印在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Enock Onchari（左一）與Catherine Cherotich（右一）分別拿下男子與女子組第一名，我國全馬好手周庭印（左二）與雷理莎（右二）則拿下國內組男子與女子第一名。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Enock Onchari（左一）與Catherine Cherotich（右一）分別拿下男子與女子組第一名，我國全馬好手周庭印（左二）與雷理莎（右二）則拿下國內組男子與女子第一名。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Catherine Cherotich拿下女子組第一名。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，肯亞選手Catherine Cherotich拿下女子組第一名。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎（左）在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，賽後與第二名完賽的謝千鶴（右）相擁致意。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎（左）在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，賽後與第二名完賽的謝千鶴（右）相擁致意。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，我國全馬好手雷理莎在國內女子組選手中率先衝線，再度拿下第一名，她在衝過終點線時情緒激動。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，許多民眾在賽道邊熱情地為選手加油。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，許多民眾在賽道邊熱情地為選手加油。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與。記者余承翰／攝影

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，許多民眾在賽道邊熱情地為選手加油。記者余承翰／攝影
2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，許多民眾在賽道邊熱情地為選手加油。記者余承翰／攝影

肯亞 馬拉松 選手

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