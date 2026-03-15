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世足賽／不畏中東戰火頻仍 伊拉克將赴墨西哥爭門票
伊拉克足球協會今天表示，儘管外界呼籲因中東戰爭延後比賽，伊拉克仍將前往墨西哥參加2026年世界盃附加賽。
伊拉克足球協會主席迪爾賈爾（Adnan Dirjal）在聲明中表示：「國家隊將於本週末搭乘私人飛機前往墨西哥。」他補充說，協會已與國際足球總會（FIFA）聯繫，協助在區域衝突導致航班受阻期間安排這趟行程。
他說：「我們也與部分效力海外職業聯賽的球員所屬球會取得聯繫，好讓他們能順利加入國家隊。」
這場附加賽預定3月31日在墨西哥城市蒙特雷（Monterrey）舉行。
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