世足賽／不畏中東戰火頻仍 伊拉克將赴墨西哥爭門票

2026年國際自由車環台公路大賽今天從台北站點燃戰火，全長80.6公里的市區繞圈賽由義大利索盧森隊選手拉約維奇（Dusan Rajovic）以1小時35分44秒奪下冠軍，並成功穿上象徵總成績領先者的黃衫；效力於日本紀南隊的小石祐馬以總排第6名，奪下單站亞洲第一，中華隊小將張祐誠首次挑戰環台賽就展現初生之犢不畏虎的勇氣，最後以單站第18名作收，也是中華隊全隊最佳成績。

2026-03-15 15:31