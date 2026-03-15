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蔣萬安總統府前騎YouBike 為自由車環台大賽開幕親自領跑
自由車界重要賽事「國際自由車環台賽」首站台北站，今天上午9點正式開賽，台北市市長蔣萬安表示，始終相信運動可以讓世界看到台灣、看到台北，並且台北站是賽事唯一的城市繞圈賽，不只比耐力也比智力，考驗選手們的戰術配合及規畫。
蔣萬安表示，自行車環台賽是台灣唯一的國際公路賽事，每年都吸引許多來自世界各地的選手與車迷參與。今年共有超過190位國際職業選手、20多支隊伍參賽，賽事規模盛大，而蔣萬安也親自騎著YouBike「領跑」為賽事揭開序幕。
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