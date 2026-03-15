快訊

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

更年期後骨質流失速度驚人 專家揭中年女性如何開始重量訓練

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安總統府前騎YouBike 為自由車環台大賽開幕親自領跑

攝影中心／ 記者曾原信／台北報導
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，並騎著YouBike親自領跑暖身圈。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，並騎著YouBike親自領跑暖身圈。記者曾原信／攝影

自由車界重要賽事「國際自由車環台賽」首站台北站，今天上午9點正式開賽，台北市市長蔣萬安表示，始終相信運動可以讓世界看到台灣、看到台北，並且台北站是賽事唯一的城市繞圈賽，不只比耐力也比智力，考驗選手們的戰術配合及規畫。

蔣萬安表示，自行車環台賽是台灣唯一的國際公路賽事，每年都吸引許多來自世界各地的選手與車迷參與。今年共有超過190位國際職業選手、20多支隊伍參賽，賽事規模盛大，而蔣萬安也親自騎著YouBike「領跑」為賽事揭開序幕。

台北市長蔣萬安上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮。記者曾原信／攝影

台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，蔣萬安表示，能從<a href='/search/tagging/2/總統府' rel='總統府' data-rel='/2/128769' class='tag'><strong>總統府</strong></a>前出發，別具意義。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）上午出席「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮，蔣萬安表示，能從總統府前出發，別具意義。記者曾原信／攝影

「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站今天開跑，選手們疾馳過仁愛路。記者曾原信／攝影
「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站今天開跑，選手們疾馳過仁愛路。記者曾原信／攝影

「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮上午舉行，選手們從總統府前出發。記者曾原信／攝影
「2026 Tour de Taiwan國際自由車環台公路大賽」台北市站開幕典禮上午舉行，選手們從總統府前出發。記者曾原信／攝影

選手 台北 總統府

延伸閱讀

賴總統嗆國民黨執政比日殖民還差 蔣萬安批賴撕裂社會、製造對立

2026萬金石馬拉松開跑 厄利垂亞好手挑戰破大會記錄 周庭印爭取連三霸

國際自由車環台賽台北15日登場 警規劃交管

拔河／獎牌、獎盃都是台灣形狀 世界室內拔河賽有記憶點

相關新聞

全中運／「超越在嘉義」洪志昌、翁章梁點燃聖火

115年全國中等學校運動會聖火引燃典禮，今天於嘉義縣愛情大草原舉行，運動部次長洪志昌及嘉義縣縣長翁章梁共同持火炬，交棒予聖火隊，宣告115年全中運聖火傳遞正式啟動。

路跑／萬金石馬拉松 肯亞黑色閃電包雙冠

「2026新北市萬金石馬拉松」今天於萬里翡翠灣開跑，來自肯亞的黑色閃電軍團包辦馬拉松雙冠，男子組由昂查理（Enock Onchari）以2小時12分46秒率先衝線，切羅蒂奇（Catherine Cherotich）以2小時32分32秒奪冠，「印帝」周庭印則完成國內男子組馬拉松3連霸。

路跑／曾在萬金石馬拉松終點坐輪椅 雷理莎強壯完賽還封后「跟賽道和解了」

2026萬金石馬拉松成績揭曉，國內男子組冠軍周庭印三連霸，累計第六次封王。國內女子組冠軍雷理莎說，因為曾在跑萬金石終點「坐輪椅」，內心有陰影，很開心達成「強壯的完賽」目標，覺得好像跟這個賽道和解了。

萬金石馬拉松艷陽下舉行 周庭印達成國內男子組三連霸

2026萬金石馬拉松今天在艷陽下舉行，共有1萬2000名跑者一同參與，我國全馬好手周庭印在國內男子組選手中率先衝線，達成三連霸目標，國內女子組則由雷理莎奪下第一名。總排名則由肯亞選手Enock Onchari與Catherine Cherotich分別拿下男子組與女子組第一名。

蔣萬安總統府前騎YouBike 為自由車環台大賽開幕親自領跑

自由車界重要賽事「國際自由車環台賽」首站台北站，今天上午9點正式開賽，台北市市長蔣萬安表示，始終相信運動可以讓世界看到台灣、看到台北，並且台北站是賽事唯一的城市繞圈賽，不只比耐力也比智力，考驗選手們的戰術配合及規畫。

F1／受伊朗戰事波及 巴林、沙烏地阿拉伯大獎賽取消

世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）今天宣布，受到美國及以色列與伊朗爆發戰爭的影響，原定在巴林與沙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。