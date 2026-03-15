瑞士羽賽／李芳任、李芳至逆轉闖決賽 今晚拚本季首冠

台灣羽將在BWF歐洲賽場接連傳來好消息，上周有混雙葉宏蔚／詹又蓁和「左手重砲」林俊易在全英公開賽接連捧冠，本周瑞士公開賽再有登頂機會，雙胞胎李芳任／李芳至勇闖男雙決賽，今天晚上將對決丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），力爭本季首冠。

瑞士公開賽屬於BWF超級300系列，世界排名23的雙胞胎列男雙第6種子，4強賽碰另組世界百名百名外的丹麥組合克里斯蒂安·福斯特·克亞爾（Christian Faust Kjær）／拉斯穆斯·克亞爾（Rasmus Kjær）陷入苦戰，不過首局以16：21讓出後，第二局回穩，以21：13搶下，將戰局逼到決勝局。

雙胞胎決勝局泰半處於落後一方，但在15：18下連下4分逆轉，丹麥組合雖也連拿2分先取得「賽末點」，但第一個機會卻自己發球失誤送分，雙胞胎遇到第2個危機也冷靜化解，最終以23：21逆轉，在1小時又1分鐘大戰中搶下男雙決賽門票。

打進本季第一場決賽的雙胞胎，預計台灣時間今天晚上6點50分出戰世界排名24的倫高／維斯特加德，在雙方手首度交手中爭取合作的第2座BWF巡迴賽冠軍。

另名打進瑞士公開賽4強的台將林湘緹，今天凌晨面對世界排名14的泰國蘇妮妲（Supanida Katethong），雖先下一城，但遭列第7種子的對手扳平局數；世界排名17的林湘緹雖兩度瓦解對手賽末點，可惜反超仍差一步，經過1小時又8分鐘激戰以21：14、18：21、21：23遭到逆轉，無緣女單決賽門票。