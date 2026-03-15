「印帝」周庭印達成三連霸目標 六度在萬金石馬拉松國內男子組封王

全國中等學校足球聯賽HFL今、明兩天在輔大足球場舉行決賽，其中今天率先登場的國中組決賽，男子組就上演新竹市建功高中與台中市黎明國中對決，10日新上任的新竹市副市長、前職棒好手林琨瀚也現身觀眾席，為創下隊史紀錄的建功高中加油打氣，不過最終傳統強權黎明國中仍是以3：1擊敗建功高中，奪下校史第6冠。

2026-03-14 20:45