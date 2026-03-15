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「印帝」周庭印達成三連霸目標 六度在萬金石馬拉松國內男子組封王
國內全馬好手、綽號「印帝」的周庭印，今天參加萬金石馬拉松，成功完成國內男子組三連霸目標，連續3年拿下金牌，同時也是他第六度在萬金石馬拉松奪冠。
2026萬金石馬拉松今晨6時30分起跑，2024、2025年賽事冠軍選手周庭印再次參賽，並在國內男子組選手中率先衝線。
周庭印今年如願完成萬金石馬拉松三連霸目標，加上2018、2019和2022年封王，今年是他第6度贏得萬金石馬拉松國內男子組冠軍。
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