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連續20年參加萬金石馬拉松 最後一次市長身分出席 侯友宜發表告別感言

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜發表「告別感言」。侯說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，在場這樣的人應該不多。藉著最後一年以市長身分參加，他要感謝各界幫忙，共同成就這場金標章賽事。

萬金石馬拉松分成42.195公里馬拉松、10公里挑戰馬兩組，前者選手6時30分起跑，後者馬選手6時50分出發。

侯友宜在開幕活動致詞時說，時間過得很快，他從民國96年、西元2007年開始跑萬金石。今年是2026年，他參加萬金石馬拉松，從擔任跑者到以市長身分來鳴槍（笛）起跑，總共已經參加了20年，相信在座20年來每年都來萬金石馬拉松的人應該不多。

侯友宜表示，今天是他最後一年以市長的身分參加萬金石馬拉松，這幾年非常謝謝所有的跑者的幫忙，也謝謝市民朋友的支持，更要謝謝議員從頭到尾，無怨無悔的力挺。萬金石馬拉松從銅標章，到銀標章，到全國第1個拿到金標章，都是靠大家的幫忙。

侯友宜也向運動部、中華民國田徑總會致謝，並說更要謝謝萬金石所有當地的鄉親、市民朋友組成啦啦隊。因為賽道封鎖，也造成在地交通不便，但在地鄉親仍全力給市府滿滿的支持，他真的非常感恩鄉親力挺。

侯友宜說，他也要謝謝市府團隊，不管是警、消、醫護、清潔和最辛苦的志工們，謝謝大家幫忙，才能成就1場偉大的萬金石賽事。

侯友宜表示，今天也會藉著最後一次參加萬金石馬拉松，好好謝謝鄉親，謝謝志工，他們的加油的聲音，讓勇敢的跑者有信心跑完萬金石。謝謝志工不論在風雨底下，在大太陽底下，依然服務所有的跑者。

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜說，從下場跑步到主持鳴槍起跑儀式，他已連續20年參加，感謝所有跑者、志工及各界的支持與幫忙，成就這場賽事。記者邱瑞杰／攝影

2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜出席開幕活動，多名跑者與他自拍合照。記者邱瑞杰／攝影
2026萬金石馬拉松今天開跑，新北市長侯友宜出席開幕活動，多名跑者與他自拍合照。記者邱瑞杰／攝影

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