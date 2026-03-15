F1／受伊朗戰事波及 巴林、沙烏地阿拉伯大獎賽取消

世界一級方程式賽車（F1）的管理機構國際汽車聯盟（FIA）今天宣布，受到美國及以色列與伊朗爆發戰爭的影響，原定在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的F1大獎賽已被取消。

法新社報導，國際汽車聯盟在聲明中表示：「經過審慎評估後，今天已確認，由於中東地區持續動盪的局勢，原定4月舉行的巴林與沙烏地阿拉伯大獎賽將不會如期舉行。」

「儘管曾考慮多種替代方案，但最終仍決定4月將不會安排任何替代賽事。這項決定是在與一級方程式集團（Formula One Group）、當地主辦單位以及該地區的會員俱樂部充分協商後所做出的。」

巴林原定為本賽季的第4站，於4月10日至12日舉行，沙烏地阿拉伯站則預計於一週後登場。

在美國與以色列對伊朗發動戰爭後，波斯灣地區已連續兩週遭受伊朗的無人機與飛彈攻擊。

國土狹小的巴林與伊朗僅隔著波斯灣相望，近來頻繁遭到攻擊。多棟建築物、一座煉油廠以及其境內的大型美軍基地均受到波及。

沙烏地阿拉伯也挺過數十次攻擊，其中部分攻擊鎖定石油基礎設施，這對於身為全球最大原油出口國的沙國而言至關重要。

日本大獎賽將於3月27日至29日舉行，接下來的F1賽事則安排在5月1日至3日的邁阿密大獎賽。

原定在巴林與沙烏地阿拉伯舉行的F2、F3以及F1學院（F1 Academy）賽事也確定同步取消。

鄰近的卡達也成為攻擊目標，原定於3月26日至28日舉行的世界耐力錦標賽（WEC）首輪比賽，現已延期至10月。