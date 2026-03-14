HFL／黎明、五權奪國中組雙冠 竹市副市長林琨瀚現身為建功打氣

全國中等學校足球聯賽HFL今、明兩天在輔大足球場舉行決賽，其中今天率先登場的國中組決賽，男子組就上演新竹市建功高中與台中市黎明國中對決，10日新上任的新竹市副市長、前職棒好手林琨瀚也現身觀眾席，為創下隊史紀錄的建功高中加油打氣，不過最終傳統強權黎明國中仍是以3：1擊敗建功高中，奪下校史第6冠。

114學年度中等學校足球聯賽11人制總決賽本周在輔大足球場開踢，經過前4天的激烈對抗後，最終國女組由中市五權國中與新北自強國中晉級到冠軍賽，國男組則為中市黎明國中與竹市建功高中爭冠，高女組由中山工商出戰醒吾高中，高男組由路竹高中對決北門高中。

其中106學年度國中部足球隊才首度招生的新竹市建功高中，過去曾3度踢進到全國8強，而今年更是一舉殺進四強賽後擊敗民族實中，隊史首度闖進到國男組決賽，並遭遇過去兩年都拿下亞軍的黎明國中。

而10日才剛上任的新竹市副市長、前職棒球星林琨瀚也在今天現身觀眾席為建功高中加油打氣，他表示自己剛上任就收到建功高中挺進到決賽的好消息，讓運動員出身的他也相當興奮，在市長公務較繁忙下，也特別請他來幫建功小將們加油打氣，「我剛剛也跟球員說，不要把今天比賽當作冠軍賽，應該用平常心去面對，否則容易有太大壓力，我也告訴他們，不管結果如何，你們都是最棒的。」

不過面對過去兩屆都拿下亞軍的黎明，建功也陷入苦戰，雙方在上半場40分鐘都未能攻破對方球門後，下半場第43分鐘黎明也由廖仁澤首開紀錄，打破平手僵局，第52分鐘范家祐在左路接獲傳球後起腳射門再度破網，黎明取得2：0領先，第56分鐘黎明林子齊在禁區外大腳抽射進球，黎明在下半場開踢16分鐘就拉開差距取得3：0領先。

第85分鐘建功雖然成功踢下隊史在決賽的第一顆進球，但最終仍是以1：3不敵黎明，以亞軍作收，至於黎明則是揮別前兩年亞軍，奪下校史第6冠。

對於連續3年闖進冠軍賽總算在今年抱回冠軍，黎明教練王柏旻坦言，過去兩年在冠軍賽失利確實對於球員有很大的壓力，今年球員也都希望能為學長拿下失去的冠軍，不過球隊這一學期走來並不是那麼順利，青年盃也在8強就止步，還遇到一些傷兵問題，「但我也跟選手說，我們是黎明國中，我們不會怕輸，也希望你們能從失敗中吸取養份，未來才能走得更遠，如果因為一場球就停下腳步，那未來的人生可能會遇到更多困難。」

而今年國女組冠軍也由來自台中市五權國中奪下，王柏旻也直言，這幾年對於台中足球來說可以說是一個豐收年，「台中的足球現在不管是哪一個層級就是很團結的感覺，大家互相幫忙才能有今天的成就。」