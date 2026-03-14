拔河／台灣女子拔河隊4連霸 18歲吳可馨冠軍戰前發抖

台灣女子拔河隊今天在世界室內拔河錦標賽女子500公斤，順利以地主之姿完成創紀錄的4連霸；全隊最小、年僅18歲的吳可馨首度代表A隊參賽，她笑說：「冠軍戰前都在發抖。」

以師大、景美女中為主體的台灣女子拔河隊，今天從預賽到冠軍戰一局未失，如願完成4連霸；今年賽會年紀最小的吳可馨，還在就讀景美高三，過往都是學校B隊的成員。

為了增加比賽經驗，吳可馨前2天也參加了公開賽組的賽事，儘管連續3天出賽不影響體能，但錦標賽的大場面，還是讓她倍感壓力。

吳可馨在接受中央社訪問時表示，很怕自己的狀況不好，會拖累學姐成績，「預賽和4強賽都覺得沒什麼，但到了冠軍賽前選手唱名時，我就開始全身發抖，還好學姐一直鼓勵我，才讓我比較安定。」

她透露，自己在去年9月的選拔賽時，剛好A隊有個學姐狀況不太好，「很開心我自己有把握住這個機會，才能在這次世錦賽代表A隊參賽。」

擁有宜蘭泰雅族血統的吳可馨，從小學5年級開始接觸拔河，「我覺得最好玩的部分，就是場上雙方僵持不下，然後看誰可以撐到最後，挺過來的感覺非常有成就感。」

巧合的是，拔河隊隊長田嘉蓉，從大學畢業後就到宜蘭三星國中指導拔河，剛好吳可馨就是她的學生，如今2人又變成隊友，讓田嘉蓉笑說：「她可能一輩子都逃不出我的手掌心了。」