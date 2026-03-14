拔河／世錦賽台灣締4連霸 郭昇：感動在主場創紀錄

2026世界室內拔河錦標賽今天進行女子500公斤級，中華隊從預賽到決賽1局未失，成為賽史第2個完成4連霸壯舉的國家；教練郭昇說：「能在自己的國家完成紀錄，確實很感動。」

在世界室內拔河錦標賽史上，過去僅蘇格蘭分別在男子640公斤、男子680公斤完成過2次4連霸，台灣女子拔河隊也在今年追上歷史，在500公斤級完成4連霸壯舉。

以景美女中、台灣師大為主體的台灣女子拔河隊，從預賽開始一路碾壓，冠軍賽對決巴斯克雖然稍遇抵抗，但同樣以直落二過關封后。

郭昇在接受中央社訪問時表示，每場世界盃都不容易，這次好不容易由台灣主辦，能在比賽時聽到熟悉的加油聲，真的非常感動。

郭昇透露，過去這段時間選手集訓真的很辛苦，尤其要從室外轉換到室內，不同的技術都要重新提升強度，即便選手身體不舒服或有傷，但最後也都努力撐過來了。

隊長田嘉蓉笑著表示，自己的家人都有從南投來現場加油，包括70歲的阿嬤，「能在場邊看到自己的親人，會激勵自己更加努力，也可以讓我的家人第一次現場看到拔河到底在幹嘛。」

田嘉蓉說，在準備比賽前其實右手腕軟骨破裂，還因此去打了2劑自體高濃度血小板血漿（PRP），「所以非常感謝長庚醫療團隊的照護，才讓我能趕上集訓的強度。」

世界拔河運動總會從明年起將室內、室外的世界錦標賽改為每年舉辦1次，挑戰難度也會增加；田嘉蓉堅定表示，「在郭昇教練帶領下，我相信我們會持續進步，並且接受各種挑戰。」

今天錦標賽首日，中華隊就進帳4面金牌，除了女子500公斤外，還有男子600公斤級、男子680公斤級、U23混合560公斤級。