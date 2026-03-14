快訊

日職／林安可回歸西武首戰4支0 吞3K都栽在變化球

春分撞上龍抬頭、土地公頭牙！命理師：3生肖運勢旺、4生肖注意健康

乾冷型冷氣團來襲！溫差大＋「1狀況」超困擾 眾人心累：以為在日本

聽新聞
0:00 / 0:00

拔河／獎牌、獎盃都是台灣形狀 世界室內拔河賽有記憶點

中央社／ 記者黎建忠台北14日電
台灣首度主辦世界室內拔河錦標賽，為了讓各國選手留下深刻印象，今年的獎牌、獎座也以台灣形狀製作。中央社
台灣首度主辦世界室內拔河錦標賽，為了讓各國選手留下深刻印象，今年的獎牌、獎座也以台灣形狀製作。中央社

台灣首度主辦世界室內拔河錦標賽，為讓各國選手留下深刻印象，今年獎牌、獎座也以台灣形狀製作；「台灣隊長」劉光祐表示，「真的是蠻漂亮的」。

今年賽事共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、韓國、蒙古、中國香港、泰國、越南、台灣14個國家及地區，以及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1000名隊職員來台參賽。

台灣首度舉辦世錦賽，中華民國拔河運動協會也想要讓外國選手留下深刻印象，因此考慮許久，決定將獎座、獎牌都設計成台灣形狀。

協會理事長陳建平表示，獎牌與獎座都是台灣形狀，其中獎座是琉璃材質，並且做成立體狀，這樣可以讓外國隊伍帶回去時，依舊可以記得來台灣比賽過，也可以讓台灣多被世界看見。

拿下男子600公斤冠軍的台灣隊長劉光祐則是提到，「獎座真的很特別，也很漂亮，與以往大同小異的獎盃完全不同，記憶點也非常深刻，只是獎牌如果可以做大一點的話，應該會更棒。」

延伸閱讀

拔河／世界室內拔河錦標賽開幕 總會主席也挺中華隊

拔河／烏克蘭拔河隊首訪台灣 無緣頒獎台對美食超有感

拔河／世界室內世錦賽今開幕典禮 參賽14國蓄勢待發小巨蛋爭冠

拔河／室內世錦賽我國公開賽囊括8金7銀6銅最大贏家 明錦標賽登場

相關新聞

奧斯汀女網／詹皓晴女雙4強拍退梁恩碩 本季首獲爭冠機會

我國網球女雙好手詹皓晴今天與日本搭檔加藤未唯，在WTA125等級的奧斯汀女網賽雙打4強賽登場，面對我國另外一名好手「小鋼炮」梁恩碩與香港搭檔張瑋桓，最終以6：3、7：5取勝，本季首闖決賽。

拔河／獎牌、獎盃都是台灣形狀 世界室內拔河賽有記憶點

台灣首度主辦世界室內拔河錦標賽，為讓各國選手留下深刻印象，今年獎牌、獎座也以台灣形狀製作；「台灣隊長」劉光祐表示，「真的...

拔河／世界室內拔河錦標賽 台灣男子600公斤摘金2連霸

2026世界室內拔河錦標賽今天在台北小巨蛋進行首日錦標賽事，台灣男子600公斤級從預賽到決賽1局未失，冠軍戰擊敗荷蘭完成...

足球／女足亞洲盃迎戰中國隊憂打壓 林佳龍：做好預防應變

台灣女足今天下午在澳洲伯斯的亞洲盃8強迎戰中國隊，獲勝將取得世界盃門票。外交部長林佳龍表示，運動無國界，但卻處處受到中國...

足球／足協核銷疑義 監委紀惠容：原體育署及國訓中心難辭其咎

審計部去年公布，足協2023年轉播費超支比率達200%、採購裝備無選手簽收單等情形。監察委員紀惠容今天說，經調查，原教育...

羽球／瑞士羽賽力退自家人 李芳任、李芳至本季首闖4強

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，今天結束各組8強，台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，以9比21、21比18、21比17擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。