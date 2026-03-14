拔河／獎牌、獎盃都是台灣形狀 世界室內拔河賽有記憶點

台灣首度主辦世界室內拔河錦標賽，為讓各國選手留下深刻印象，今年獎牌、獎座也以台灣形狀製作；「台灣隊長」劉光祐表示，「真的是蠻漂亮的」。

今年賽事共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、韓國、蒙古、中國香港、泰國、越南、台灣14個國家及地區，以及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1000名隊職員來台參賽。

台灣首度舉辦世錦賽，中華民國拔河運動協會也想要讓外國選手留下深刻印象，因此考慮許久，決定將獎座、獎牌都設計成台灣形狀。

協會理事長陳建平表示，獎牌與獎座都是台灣形狀，其中獎座是琉璃材質，並且做成立體狀，這樣可以讓外國隊伍帶回去時，依舊可以記得來台灣比賽過，也可以讓台灣多被世界看見。

拿下男子600公斤冠軍的台灣隊長劉光祐則是提到，「獎座真的很特別，也很漂亮，與以往大同小異的獎盃完全不同，記憶點也非常深刻，只是獎牌如果可以做大一點的話，應該會更棒。」