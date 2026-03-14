拔河／世界室內拔河錦標賽 台灣男子600公斤摘金2連霸

2026世界室內拔河錦標賽今天在台北小巨蛋進行首日錦標賽事，台灣男子600公斤級從預賽到決賽1局未失，冠軍戰擊敗荷蘭完成2連霸。教練陳建文說，「我們集訓1年，不能讓台灣丟臉」。

2026世界室內拔河錦標賽結束前2天以俱樂部性質的公開賽後，今天起進入為期2天，以國家隊為主體的錦標賽。

率先登場的男子600公斤，2年前台灣才首度在世界室內拔河錦標賽摘金，今年比賽首度登台，全隊隊員除了尋求衛冕，更有不能在主場輸的壓力。

台灣隊在決賽以直落二擊敗荷蘭、風光摘金，也為地主開出紅盤。

陳建文在接受中央社記者訪問時表示，「以往我們集訓備戰時間大約都是8個月，但這次因在台灣舉辦，我們特地將集訓時間拉長為1年，就是不能讓台灣丟臉，也很感謝隊員們都很努力配合。」

陳建文透露，過磅前大家花了一個多月時間總共降了1百多公斤，過磅完後，8個人又在3天內合計增重70公斤，「我們必須忍耐身體不適，畢竟力量已經不敵歐美對手，再沒有體重的話，根本無法對抗。」

隊長劉光祐則提到，自己從90公斤減重到74公斤，「那一個半月期間，我得忍受脫水、頭暈各種不適，連自己健身房的工作都有點受到影響，但是大家都為了團隊犧牲自己，這大概就是拔河精神。」

現年52歲，從1992年就投入拔河運動的陳圳龍，談到這面金牌時一度哽咽，他表示，「真的很感謝家人的體諒及配合，讓我休假期間可以進行團練，從2016年參賽至今10年，拔河選手資源真的很少，也希望外界可以多加關注。」