足球／女足亞洲盃迎戰中國隊憂打壓 林佳龍：做好預防應變

台灣女足今天下午在澳洲伯斯的亞洲盃8強迎戰中國隊，獲勝將取得世界盃門票。外交部長林佳龍表示，運動無國界，但卻處處受到中國的打壓，外交部做好一切的預防跟應變，捍衛國家立場與保障選手權益。

2026亞足聯（AFC）亞洲盃女足會內賽在澳洲登場，小組賽期間，前國家隊教練陳貴人疑似因喊「台灣加油」而被請出場，台灣球迷自製加油標語也被沒收；外交部昨天向中央社表示，為確保台灣隊公平參賽，以及民眾與僑胞觀賽權益，已請駐澳大利亞代表處派員赴伯斯支援，並已洽請澳洲警方派員在比賽現場待命，確保選手及民眾獲得公平待遇。

林佳龍上午受訪表示，運動無國界，但卻處處受到中國的打壓，外交部做好一切的預防跟應變，當發生事情的時候，一定要捍衛國家立場，保障台灣運動選手的權益。

媒體關切，林佳龍日前出訪友邦吐瓦魯期間，過境澳洲的情況。

林佳龍說明，這次以賴總統特使身分出訪友邦吐瓦魯，過境澳洲，去程是到布里斯本過境、回程是從雪梨過境，期間因為世界台商會的舉辦，和澳洲友台小組的議員「很自然的大家會有一些見面的機會」。

林佳龍提到，台灣在澳洲除了代表處之外，還有3個辦事處，討論區域外交工作的推動，包括區域會報等，也和一些過去曾經派駐台灣的使節，很自然地在過境期間問候、互動。