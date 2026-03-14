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奧斯汀女網／詹皓晴女雙4強拍退梁恩碩 本季首獲爭冠機會
我國網球女雙好手詹皓晴今天與日本搭檔加藤未唯，在WTA125等級的奧斯汀女網賽雙打4強賽登場，面對我國另外一名好手「小鋼炮」梁恩碩與香港搭檔張瑋桓，最終以6：3、7：5取勝，本季首闖決賽。
詹皓晴在上周WTA1000等級的印地安泉網賽止步於女雙第二輪後，本周則改與日籍的加藤未唯合拍出征奧斯汀女網賽，並在首輪與美國組合苦戰3盤後險勝，晉級到4強賽。
而今天4強賽詹皓晴／加藤未唯則是碰上另一位台灣好手梁恩碩與她的香港搭檔張瑋桓，首盤第4局台日組合就率先出擊成功破發，並以6：3先下一城。
但第二盤梁恩碩／張瑋桓隨即展開反撲，在第6局破發後一度取得5：2領先，不過在對手該盤搶先聽牌的情況下，詹皓晴／加藤未唯卻展現強大韌性，連保帶破連拿5局，以7：5逆轉勝出，挺進到決賽，這不僅是詹皓晴本季首度闖進到決賽，也是她繼去年8月的克里夫蘭女網賽後再度晉級到決賽。
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