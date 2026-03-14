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羽球／瑞士羽賽力退自家人 李芳任、李芳至本季首闖4強

中央社／ 記者黎建忠台北14日電
李芳至（左）/李芳任。 新華社
李芳至（左）/李芳任。 新華社

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，今天結束各組8強，台灣雙胞胎兄弟檔李芳任、李芳至，以9比21、21比18、21比17擊敗自家人陳政寬、林秉緯，本季首度闖進4強。

李芳任、李芳至目前在世界羽球總會（BWF）男雙世界排名第23名，包括今天這場比賽在內，對上陳政寬、林秉緯有著2戰全勝的佳績。

李芳任、李芳至在去年曾攜手拿下過1場超級300的加拿大羽球公開賽男雙金盃，世界排名最高也來到第17名，不過今年賽季表現起伏不定，有4場比賽首輪遊，也有2場比賽打進8強。

今天對上陳政寬、林秉緯，首局「李家兄弟」完全被對手節奏帶著走，自己的失誤也多，在僅拿到個位數分數下，很快就讓出首局。

第2局李芳任、李芳至迅速調整節奏，比賽中段一度以13比8領先，儘管尾聲一度被追近，但仍如願追回1局。

決勝第3局，李芳任、李芳至靠著出色的輪轉，搭配不起高球的策略，在比賽中後段雙方14比14平手時連得4分，如願奠定勝基，兄弟倆攜手挺進4強。

除了男雙的李芳任、李芳至外，女單林湘緹今天面對大會第3種子、世界排名第9的宮崎友花，在首局取得11比6的領先時，對手提前退賽，讓林湘緹只打了8分鐘就晉級4強。

瑞士 加拿大

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