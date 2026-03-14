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體操／唐嘉鴻小感冒 世界盃安塔利亞站單槓第4晉決賽
儘管身體有些小感冒，「世界貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃安塔利亞站單槓資格賽，依舊奮力繳出13.700分，以排名第4挺進決賽。
台灣男子競技體操好手唐嘉鴻，上週在體操世界盃巴庫站單槓決賽如願摘金，本週繼續轉戰土耳其安塔利亞站。
和前一場比賽一樣，唐嘉鴻同樣參加地板、吊環及單槓3個項目，其中地板資格賽排第6晉級決賽，吊環未進決賽，今天的單槓也搶下決賽門票。
身體微恙的唐嘉鴻，在單槓資格賽選擇難度分5.900的套路動作，執行分7.700分，外加落地沒有移動的0.1分紅利加分，最終以總分13.700分排在第4。
帶隊教練林育信告訴中央社記者，唐嘉鴻到土耳其後有些感冒的狀況，教練團討論後，決定放棄明天的地板決賽，先休養一下，好好備戰週日的單槓決賽。
另外，比較可惜的是，「鞍馬王子」李智凱在資格賽僅排在第10名，無緣決賽；上週他在世界盃巴庫站鞍馬決賽獲得第6名。
李智凱表示，新年首場比賽就是先來試試水溫，也讓自己逐漸適應比賽的感覺，這2場比賽雖然都有些瑕疵，但也學到很多經驗，希望接下來的賽事可以越來越好。
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