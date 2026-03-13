拔河／世界室內拔河錦標賽開幕 總會主席也挺中華隊

2026年台北世界室內拔河錦標賽今晚開幕，各國選手齊聚一堂；國際拔河運動總會會長麥卡錫致詞表示，台灣拔河成績一直很出色，也期待中華隊今年有好成績。

世界室內拔河錦標賽於12日至15日在台北小巨蛋舉行，12、13日為以俱樂部形式參賽的公開賽，明、後天是重頭戲錦標賽事；其中地主女子500公斤級將挑戰4連霸。

今天的開幕典禮上，運動部次長鄭世忠致詞表示，很開心世錦賽首度在台灣舉行，特別感謝國際拔河總會對台灣籌辦賽事的支持；台灣的拔河隊伍多年來在國際都有好成績，希望今年在國人面前繼續獲得好成績。

中華民國拔河協會理事長陳建平提到，「今天大家都跟我一樣，懷著榮耀和喜悅的心情，迎來世界室內錦標賽在台灣舉行，接下來2天可以見證到，最高水準的拔河賽事。」

麥卡錫（Dan McCarthy）表示，台灣的拔河隊伍多年來在國際有好成績，也期待這次台灣的隊伍（TeamTaiwan），不管是男子或女子隊都能再創佳績；更重要的是，在座每一位都能享受賽事及在台灣停留的時光。

世界室內拔河錦標賽公開賽事最後一天，台灣再度繳出亮眼成績單，單日進帳5金4銀3銅，合計2天公開賽拿下8金7銀6銅，橫掃參賽各國，稱霸獎牌榜。

台灣今天在公開U23女子500公斤級、青少年混合520公斤級等2項，均包辦金銀銅；公開女子540公斤級、U23男子600公斤級等2項，都獲1金1銀；公開混合580公斤級為1金1銅。

景美拔河隊教練郭昇表示，這2天的公開賽主要是讓高中學生有機會參與國際賽事，選手都已經習慣比賽場地，表現也有達到預期，期待在後2天的錦標賽發揮最佳實力。