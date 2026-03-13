拔河／世界室內世錦賽今開幕典禮 參賽14國蓄勢待發小巨蛋爭冠

2026年台北世界室內拔河錦標賽在過去兩天於台北小巨蛋舉辦完公開賽賽事後，明天也將舉行重頭戲的錦標賽，今天晚間大會也舉辦開幕典禮，本屆參賽各國代表也都到場共襄盛舉，為明天登場的賽事提前暖場。

世界室內拔河錦標賽今年首度在台北舉行，也是中華民國拔河運動協會成立以來主辦過層級最高的賽事，在前兩天登場的公開賽於今天落幕後，明、後天則是眾所矚目的錦標賽，共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、南韓、蒙古、香港、泰國、越南、台灣等14個國家、地區及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1000名隊職員來台參賽。

在今天的開幕典禮上，運動部政務次長鄭世忠表示，很高興看到世界室內拔河錦標賽在台灣舉行，首先感謝國際拔河運動總會（TWIF）對於台灣舉辦賽事的肯定，也感謝台北市政府、拔河運動協會籌備協助，台灣拔河隊伍過去幾年在國際賽都有好成績，這次賽事希望男女子隊都能再創佳績，更重要的是各隊都能享受賽事和在台灣有美好體驗。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平也表示，這是中華民國運動拔河協會成立34年，首次舉辦世界頂級拔河賽事，「未來兩天我們可以在台北小巨蛋這個充滿活力與熱情的國際舞台，見證世界拔河運動最頂尖賽事。拔河是一項最能體驗團隊精神的運動，在繩索兩端不只是力量對決，更是意志力和團隊力量的展現。」

陳建平接著指出，這次能邀請到14個國家超過100個隊伍齊聚台北，相信每個選手都是經過長時間訓練才能站上這舞台，期待未來兩天各國代表隊能有突出表現，也能體會到台灣人民的熱情與友善，把最好的記憶帶回到自己國家。