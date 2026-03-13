快訊

船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

拔河／世界室內世錦賽今開幕典禮 參賽14國蓄勢待發小巨蛋爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
台北世界室內拔河錦標賽今天晚間舉行開幕典禮。記者劉肇育／攝影
台北世界室內拔河錦標賽今天晚間舉行開幕典禮。記者劉肇育／攝影

2026年台北世界室內拔河錦標賽在過去兩天於台北小巨蛋舉辦完公開賽賽事後，明天也將舉行重頭戲的錦標賽，今天晚間大會也舉辦開幕典禮，本屆參賽各國代表也都到場共襄盛舉，為明天登場的賽事提前暖場。

世界室內拔河錦標賽今年首度在台北舉行，也是中華民國拔河運動協會成立以來主辦過層級最高的賽事，在前兩天登場的公開賽於今天落幕後，明、後天則是眾所矚目的錦標賽，共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、南韓、蒙古、香港、泰國、越南、台灣等14個國家、地區及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1000名隊職員來台參賽。

在今天的開幕典禮上，運動部政務次長鄭世忠表示，很高興看到世界室內拔河錦標賽在台灣舉行，首先感謝國際拔河運動總會（TWIF）對於台灣舉辦賽事的肯定，也感謝台北市政府、拔河運動協會籌備協助，台灣拔河隊伍過去幾年在國際賽都有好成績，這次賽事希望男女子隊都能再創佳績，更重要的是各隊都能享受賽事和在台灣有美好體驗。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平也表示，這是中華民國運動拔河協會成立34年，首次舉辦世界頂級拔河賽事，「未來兩天我們可以在台北小巨蛋這個充滿活力與熱情的國際舞台，見證世界拔河運動最頂尖賽事。拔河是一項最能體驗團隊精神的運動，在繩索兩端不只是力量對決，更是意志力和團隊力量的展現。」

陳建平接著指出，這次能邀請到14個國家超過100個隊伍齊聚台北，相信每個選手都是經過長時間訓練才能站上這舞台，期待未來兩天各國代表隊能有突出表現，也能體會到台灣人民的熱情與友善，把最好的記憶帶回到自己國家。

鄭世忠 英格蘭 烏克蘭

延伸閱讀

自由車／環台賽15日台北鳴槍 中華隊迎戰世界一、二級7支強權車隊

高球／美巡第5大賽球員錦標賽開打 俞俊安力拚晉級

全國中小學師生手球錦標賽 94隊澎湖競技

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

相關新聞

拔河／烏克蘭拔河隊首訪台灣 無緣頒獎台對美食超有感

初次造訪台灣的烏克蘭拔河代表隊今天在世界室內拔河錦標賽公開混合580公斤級銅牌戰，不敵地主花蓮黑潮俱樂部無緣頒獎台，不過...

拔河／世界室內世錦賽今開幕典禮 參賽14國蓄勢待發小巨蛋爭冠

2026年台北世界室內拔河錦標賽在過去兩天於台北小巨蛋舉辦完公開賽賽事後，明天也將舉行重頭戲的錦標賽，今天晚間大會也舉辦開幕典禮，本屆參賽各國代表也都到場共襄盛舉，為明天登場的賽事提前暖場。

拔河／室內世錦賽我國公開賽囊括8金7銀6銅最大贏家 明錦標賽登場

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天在台北小巨蛋續戰公開賽次日賽程，台灣男、女子拔河隊再接再厲，繼首日亮眼表現，再一口氣單日進帳5金、4銀、3銅，合計兩天公開賽拿下8金、7銀、6銅，橫掃參賽各國稱霸獎牌榜，提前為緊接登場的錦標賽做好暖身。

以「無懼．永續」作為賽會口號 中央大學三度作東迎全大運

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於今年5月2日至6日，在中央大學盛大舉行，這不僅是運動部成立後迎來的首屆全大運，也是中央大學第三度承辦全台大專校院最盛大體育賽會。暌違8年又扮東道主，中央大學今年以「無懼．永續」為核心主軸，持續創新突破，打造出別開生面的綠色運動盛會。

自由車／環台賽15日台北鳴槍 中華隊迎戰世界一、二級7支強權車隊

2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，將於3月15日至19日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手來台競逐。

運動文化展破3萬人次入場 直播派對與中華隊一起感動 米奇系列掀起棒球炫風

2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展在3月9日伴隨著中華隊經典賽程落幕，今年活動加入經典賽直播派對，以及八大展區接各有特色，其中迪士尼「DV-米奇系列」的「必勝訓練基地」特展更是蔚為風潮，四天總計超過3萬人次入場，而 SPORTsLAND 首推的 MVP POINTS 點數制度，以「解任務，轉點數，換禮物」的方式，讓現場民眾都成為遊樂園裡的玩家，最終超過1萬人成為會員，使用超過500萬點MVP POINTS，將多項好禮換走，也成為新型態的逛展體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。