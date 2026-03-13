拔河／烏克蘭拔河隊首訪台灣 無緣頒獎台對美食超有感

初次造訪台灣的烏克蘭拔河代表隊今天在世界室內拔河錦標賽公開混合580公斤級銅牌戰，不敵地主花蓮黑潮俱樂部無緣頒獎台，不過烏克蘭全隊都對台灣印象極佳，特別是美食和海鮮。

教練齊布羅夫斯基（Artem Tsybrovskyi）賽後表示，公開混合580公斤級原有機會奪牌，失利原因是策略錯誤，他說：「我們浪費太多力氣，但透過公開賽看見錯誤很好。我們企圖心很強，因為烏克蘭女性以剽悍聞名，期許在接下來的錦標賽提升名次。」

代表隊成員之一的謝夫楚克（Kateryna Shevchuk）經歷特殊，17歲時進入軍校就讀，2020年19歲時加入拔河校隊，開始接觸這個運動，這是謝夫楚克首次參加世界室內拔河錦標賽。

謝夫楚克分享一個有趣的小故事，烏克蘭歷史上曾經有人單靠繩索協助就翻倒一輛坦克，「這或許是激勵我為了獲勝而認真訓練的原因之一。」

謝夫楚克強調：「雖然比賽因為時差都在烏克蘭凌晨3點進行，但我們知道家人、朋友都正在直播前支持我們。」

烏克蘭代表隊10日抵達台灣，已前往台北101觀光，選手皮科夫卡（Tetiana Pidkovka）提到，礙於烏俄戰爭，男性隊員無法出國太久，他們只能在錦標賽後多待2天，目前已計畫參觀故宮博物院與必去的夜市行程。

皮科夫卡表示，全隊都是初次到訪台灣，對許多隊員來說，就好像做夢一樣。喜歡吃甜食的皮科夫卡，對珍珠奶茶讚不絕口，特別喜歡台灣海鮮與蔬菜。