高球／台灣鴻海女子高球賽次日 陳敏柔並列第3台將最佳

由台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高球賽今天進行第2回合，台灣好手陳敏柔抓2博蒂、獵1鷹，另吞4記柏忌繳72桿，以2天高於標準1桿的145桿暫並列第3，是台將最佳表現。

今天東方高爾夫俱樂部在強風、快速果嶺考驗下，球員叫苦連天，登場的104名球員，僅日巡獎金后佐久間朱莉1人單回合繳出低於標準桿的成績，而她也以2天141桿獨居領先。

擁有泰雅族血統的陳敏柔，昨在首回合繳出73桿，和曾雅妮、侯羽桑並列第9，是所有台將最佳成績；今天她再上層樓，還在標準5桿的第5洞，第3桿直接灌進洞口，順利獵鷹。

陳敏柔在2021年TLPGA的「山溪地真善美元素營傳承賽」，拿到生涯首座職業冠軍；去年底的封關大賽台灣大哥大公開賽，她也獲得並列第4的台將最佳成績。

陳敏柔在接受媒體訪問時表示，「今天的風勢比昨天還要大，造成第2桿難以攻上果嶺，加上更快的果嶺速度使得一開始長推較不理想，但靠著好的切球，特別是上坡切球，擊球後的落點還算不錯，所以搶救不少可能會出現的重大損失。」

總獎金200萬美元的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，是由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，也是JLPGA今年唯一的海外正賽。