拔河／室內世錦賽我國公開賽囊括8金7銀6銅最大贏家 明錦標賽登場

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天在台北小巨蛋續戰公開賽次日賽程，台灣男、女子拔河隊再接再厲，繼首日亮眼表現，再一口氣單日進帳5金、4銀、3銅，合計兩天公開賽拿下8金、7銀、6銅，橫掃參賽各國稱霸獎牌榜，提前為緊接登場的錦標賽做好暖身。

14日壓軸好戲的錦標賽正式開拔，最受矚目焦點就是地主台灣女子500公斤級代表隊尋求四連后壯舉，該隊不僅於世界運動會已完成傲人六連霸，更於上屆在瑞典舉行的世界室內拔河錦標賽中全勝封后。此外包括男子600公斤級及U23混合560公斤級代表隊也同樣尋求衛冕霸業，皆是此次令人關注所在。

次日公開賽台灣代表隊繳出更佳亮麗成績單，分別在公開U23女子500公斤級、青少年混合520公斤級等2項均包辦金銀銅，公開女子540公斤級、U23男子600公斤級等2項則都獲1金1銀，而公開混合580公斤級為1金1銅，單日演出5金4銀3銅的好表現。

今天上午進行公開青少年混合520公斤級、公開男子560公斤級和公開混合580公斤級3項賽事。青少年混合組共三支台灣隊伍參賽，最終由台中拔河隊擊敗壽山鶯歌聯隊，贏得金牌。男子560公斤級由義大利ASD COBRA FERMO俱樂部摘金，混合580公斤級則是大笨牛拔河俱樂部力克義大利FIGeST Morbegno奪金，花蓮黑潮俱樂部擊敗烏克蘭Atlants摘銅，台灣在該級別拿下金包銅。

下午登場為公開男子640公斤級、公開女子540公斤級、U23男子600公斤級、U23女子500公斤級等4項賽事。其中男子640公斤級上演多場激烈內戰，義大利與荷蘭俱樂部均在準決賽上演自家人對決戲碼，最終金牌戰由荷蘭TTV Deinum Britsum擊敗義大利ASD COBRA FERMO，TTV Deinum Britsum連兩日公開賽奪金，而另支荷蘭TTV Westfriesland也順利摘銅。U23男子600公斤級兩支台灣隊伍爭金，最終由國立體育大學贏得金牌，桃鶯俱樂部獲得銀牌。

公開U23女子500公斤級接連上演地主隊三局力退外隊戲碼，先是神圳新社聯隊在四強賽與巴斯克ABADIÑO俱樂部大戰三局驚險勝出，隨後銅牌戰ABADIÑO又與另支新社拔河隊纏鬥三局，巴斯克在第三局一開始取得上風，但新社隊站穩腳步，最終抓住機會猛攻，在滿場歡呼聲中贏得勝利，金牌戰則由景美台師大聯隊以直落二取勝神圳新社聯隊，台灣女將在該級別包辦金、銀、銅牌。

女子540公斤級由三支台灣隊伍和巴斯克闖進準決賽，巴斯克IBARRA擊退台師大景美B隊贏得銅牌，金牌戰則是台師大景美A隊戰勝大笨牛俱樂部，地主隊包辦該級別金銀牌。景美拔河隊教練郭昇表示，這兩天的公開賽主要是讓高中學生有機會參與國際賽事，選手在兩天賽程中都已經習慣比賽場地，表現也有達到預期，期待在14、15日的錦標賽發揮最佳實力，由於與其他國家經常在國際賽場上交手，各隊都十分熟悉彼此的風格和戰術，屆時考驗臨場表現和應變。