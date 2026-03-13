以「無懼．永續」作為賽會口號 中央大學三度作東迎全大運

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
115年全國大專校院運動會將於今年5月2日至6日在中央大學盛大舉行。圖／大漢集團提供
115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於今年5月2日至6日，在中央大學盛大舉行，這不僅是運動部成立後迎來的首屆全大運，也是中央大學第三度承辦全台大專校院最盛大體育賽會。暌違8年又扮東道主，中央大學今年以「無懼．永續」為核心主軸，持續創新突破，打造出別開生面的綠色運動盛會。

「我們這次以『無懼．永續』作為賽會口號，以永續為核心，把所有永續的精神都放到我們的這個運動賽事與相關活動裡面，希望展現中央大學在全大運的努力跟永續的價值。」中央大學校長蕭述三表示，去年帶領團隊飛越將近半個地球，首次在北極引燃聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，「代表著生生不息，把永續跟對世界關懷的精神，與我們運動賽事相結合。」

隨後經由衛星科技，從全台最高的天文台、中央大學鹿林天文台出發，透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一份對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。

中央大學副校長陳文逸作為本次賽會執行長，他表示很多國際大型賽會已經開始引進永續觀念，「我們在籌辦這件事情的時候，每一件事情的考慮，都把永續、環保，對於環境的衝擊越低的觀念思維放進來，從很小的東西，獎牌、獎盃、火炬、衣服等等做起，去呈現我們的主要精神『無懼．永續』。」

本次賽會的吉祥物「歐比」（Orbit）在今天記者會正式登場。它的造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文「軌道 (ORBIT)」。象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，同樣呼應本屆全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。

「我們全大運的主題曲，是由我們學生團隊，從作曲、作詞到演唱，這個也象徵我們學生對於整個活動的熱情、無懼與青春。」蕭述三指出中大學生具備創意與發想力，本屆全大運是全校師生總動員，共同投入搭建的舞台。

三度承辦全大運，中央大學融入學校研究跟教學的特色，陳文逸認為承辦賽會的邏輯要隨著時代去改變，「我們跟桃園地區結合，學校裡有全國第一座官學研合作的國民運動中心，引進運動科學、生醫智能與健康照護，藉由這樣的基地整合學術研究分析。所以我想隨著時代改變，我們辦了三次全大運，但每一次我們都會有不同的精神，融入這個活動，不僅是一個文化的傳承，更是一個結合科學，然後也讓年輕人參與運動，在整個成長過程當中，看見國際化。」

全大運 中央大學 籃球

相關新聞

自由車／環台賽15日台北鳴槍 中華隊迎戰世界一、二級7支強權車隊

2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，將於3月15日至19日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手來台競逐。

運動文化展破3萬人次入場 直播派對與中華隊一起感動 米奇系列掀起棒球炫風

2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展在3月9日伴隨著中華隊經典賽程落幕，今年活動加入經典賽直播派對，以及八大展區接各有特色，其中迪士尼「DV-米奇系列」的「必勝訓練基地」特展更是蔚為風潮，四天總計超過3萬人次入場，而 SPORTsLAND 首推的 MVP POINTS 點數制度，以「解任務，轉點數，換禮物」的方式，讓現場民眾都成為遊樂園裡的玩家，最終超過1萬人成為會員，使用超過500萬點MVP POINTS，將多項好禮換走，也成為新型態的逛展體驗。

羽球／葉宏蔚身體不適 BWF瑞士公開賽混雙16強退賽

剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚、詹又蓁，今天在瑞士公開賽16強，因葉宏蔚身體不適決定退賽。他表示，32強打...

桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒拍退周啟豪連兩年晉級8強

WTT冠軍賽重慶站今天舉行16強賽事，其中我國一哥林昀儒遭遇中國大陸周啟豪，上演雙方生涯的第二度交手，最終林昀儒就以11：3、11：5、6：11、11：7勝出，挺進到8強賽。

足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全台各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

