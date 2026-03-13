以「無懼．永續」作為賽會口號 中央大學三度作東迎全大運

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於今年5月2日至6日，在中央大學盛大舉行，這不僅是運動部成立後迎來的首屆全大運，也是中央大學第三度承辦全台大專校院最盛大體育賽會。暌違8年又扮東道主，中央大學今年以「無懼．永續」為核心主軸，持續創新突破，打造出別開生面的綠色運動盛會。

「我們這次以『無懼．永續』作為賽會口號，以永續為核心，把所有永續的精神都放到我們的這個運動賽事與相關活動裡面，希望展現中央大學在全大運的努力跟永續的價值。」中央大學校長蕭述三表示，去年帶領團隊飛越將近半個地球，首次在北極引燃聖火火炬，象徵生命起源與無限希望，「代表著生生不息，把永續跟對世界關懷的精神，與我們運動賽事相結合。」

隨後經由衛星科技，從全台最高的天文台、中央大學鹿林天文台出發，透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，從世界的極地回到台灣的文化根源，這一路傳遞，不只是一道聖火，更是一份對生命、對土地、對未來的憧憬與希望。

中央大學副校長陳文逸作為本次賽會執行長，他表示很多國際大型賽會已經開始引進永續觀念，「我們在籌辦這件事情的時候，每一件事情的考慮，都把永續、環保，對於環境的衝擊越低的觀念思維放進來，從很小的東西，獎牌、獎盃、火炬、衣服等等做起，去呈現我們的主要精神『無懼．永續』。」

本次賽會的吉祥物「歐比」（Orbit）在今天記者會正式登場。它的造型是一架具備太陽能板翅膀的可愛衛星機器人，名稱源自英文「軌道 (ORBIT)」。象徵衛星穩定運行、不斷前行的精神，寓意中央大學在學術研究與科技創新上的持續突破，同樣呼應本屆全大運「無懼挑戰、永續前行」的核心精神。

「我們全大運的主題曲，是由我們學生團隊，從作曲、作詞到演唱，這個也象徵我們學生對於整個活動的熱情、無懼與青春。」蕭述三指出中大學生具備創意與發想力，本屆全大運是全校師生總動員，共同投入搭建的舞台。

三度承辦全大運，中央大學融入學校研究跟教學的特色，陳文逸認為承辦賽會的邏輯要隨著時代去改變，「我們跟桃園地區結合，學校裡有全國第一座官學研合作的國民運動中心，引進運動科學、生醫智能與健康照護，藉由這樣的基地整合學術研究分析。所以我想隨著時代改變，我們辦了三次全大運，但每一次我們都會有不同的精神，融入這個活動，不僅是一個文化的傳承，更是一個結合科學，然後也讓年輕人參與運動，在整個成長過程當中，看見國際化。」