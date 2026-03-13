自由車／環台賽15日台北鳴槍 中華隊迎戰世界一、二級7支強權車隊

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
老幹新枝的中華隊，目標在平路站別爭取最佳表現。圖／國際自由車環台賽提供
2026國際自由車環台公路大賽作為亞洲巡迴賽的重點賽事，將於3月15日至19日舉行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，有來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手來台競逐。  

今年環台賽寫下史上最豪華出賽陣容，不僅邀請到世界一級職業車隊比利時樂透隊，更集結多達6支二級職業車隊同場競逐，寫下環台賽史上最豪華出賽陣容，同時也是強度最高、競爭最激烈的一屆。

賽前記者會5站都親自到場宣傳各站的特色，其中包括暌違15年再度登場的花東路線幸福台九線站，中華民國自由車協會祕書長李開志說：「環台賽在中央部會及各設站城市的支持之下，在國際車壇打出名號，國際車隊爭相爭取來台參賽。」

今年中華隊成員由Bryton Racing Team富有絕佳經驗與默契的盧紹軒及洪坤弘、Team CYTO TRIGON的張祐誠、前勁車隊的黃暐程和身為捷安特全球潛力培訓計劃選手的葉軒佑組隊出賽，由老將帶領三位首次出賽環台賽的新秀身披中華隊戰袍力挺台灣，希望以多次出賽環台賽的經驗將中華隊拚戰精神傳承下去，爭取最佳表現，全力為台灣奮戰。

而旅外職業選手們也在環台賽集結，不只有生涯第17次出賽環台賽的馮俊凱將代表所屬的日本Astemo宇都宮車隊參賽，與「台灣最速男」濠小子杜志濠並肩作戰，挑戰更高榮譽，今年剛加入Equipo Kern Pharma的何硯宜也轉換身份，以二級職業車隊之姿與隊友在台拚戰，而加盟泰國盧賈伊隊的李廷威，也帶著旅外淬鍊的實力加入環台賽戰場，本屆環台賽共計9位台將出賽，預計更加增添本屆賽事精彩度。

今年中華隊在賽前三周展開集訓，針對本屆賽事路線進行模擬訓練，同時也依出賽名單擬定了目標戰術，中華隊教練劉家良表示，「中華隊將以盧紹軒為主將，搭配三位年輕小將來執行戰術，為以平路站別的目標，希望隊員拚盡全力，為台灣爭取最佳表現和成績。」

環台賽史上最豪華陣容，23支國際車隊來台競輪。圖／國際自由車環台賽提供
