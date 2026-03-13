運動文化展破3萬人次入場 直播派對與中華隊一起感動 米奇系列掀起棒球炫風

2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展在3月9日伴隨著中華隊經典賽程落幕，今年活動加入經典賽直播派對，以及八大展區接各有特色，其中迪士尼「DV-米奇系列」的「必勝訓練基地」特展更是蔚為風潮，四天總計超過3萬人次入場，而 SPORTsLAND 首推的 MVP POINTS 點數制度，以「解任務，轉點數，換禮物」的方式，讓現場民眾都成為遊樂園裡的玩家，最終超過1萬人成為會員，使用超過500萬點MVP POINTS，將多項好禮換走，也成為新型態的逛展體驗。

2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展儼然已經成為台灣運動圈的年度盛事，今年於3月6到9日花博爭艷館舉行，適逢中華隊國際賽事的時間，主辦單位便在現場立起了超大螢幕，舉辦直播派對，讓球迷齊聚一同為中華隊經典賽是吶喊，見證歷史首次經典賽擊敗亞洲勁旅南韓的精彩時刻。除了最熱門的啦啦隊舞台區，邀請12位韓國啦啦隊來台，台灣8支球隊啦啦隊，共計超過40名女孩與粉絲見面，「DV-米奇系列」、動畫《GOAT 山羊巔峰》兩大夢幻聯名，都是讓展會創下新高的關鍵！

其中，DV-米奇系列的「必勝訓練基地」特展，以棒球元主題，由迪士尼經典角色，米奇、唐老鴨與高飛等，穿上棒球裝備組成 TEAM MICKEY，化身王牌投手與強打，讓球迷看完中華隊賽事，再來跟巨型米奇氣偶合照，並體驗打擊與九宮格投球，創造無數笑容。客製米奇娃娃更是最熱門商品，球迷可以將英文名字或是數字，燙印在米奇腳底，打造獨一無二的個人專屬米奇。

SPORTsLAND 是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」。依照任務的難易度決定 MVP POINTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POINTS 後，則可以兌換禮物。透過本次展會，完成了一萬名會員的加入，同時四天的活動現場有500萬點 MVP POINTS的流動，可以說是為 SPORTsLAND 的會員制開了一個好頭。

SPORTsLAND 的創辦人許明翰說：「SPORTsLAND 的會員制，其實只是想讓本來就會做這些事情的運動員或運動參與者，能讓這些行為變得更有價值，透過 MVP POINTS，我們可以將很多本來在運動產業的『斷鍊』給連結起來，我們要打造的不是一個在定點的遊樂園，而是讓這座屬於台灣運動的遊樂園存在在每個喜歡運動的人的生活中。」

SPORTsLAND藉由本次台灣運動文化展，將 MVP POINTS 正式推出與所有運動人見面，獲得不錯迴響，在展會結束之後，也會持續在各個運動項目的主場、商場、盃賽現場等不同的運動場景設定任務，讓更多運動族群能更加熟悉SPORTsLAND的會員制，最後成為運動族群之間的聯繫。

（左）SPORTsLAND創辦人許明翰，與Stancave共同創辦人朱開宇。（圖／SPORTsLAND 提供）

「DV-米奇系列」夢幻聯名大獲好評。（圖／SPORTsLAND 提供）

中華隊賽事直播派對熱潮。（圖／SPORTsLAND 提供）

主舞台除了賽事直播派對，另有多項活動舉行，好禮拿不完。（圖／SPORTsLAND 提供）

吉祥物列車受到大朋友、小朋友歡迎。（圖／SPORTsLAND 提供）