羽球／葉宏蔚身體不適 BWF瑞士公開賽混雙16強退賽

中央社／ 記者黎建忠台北13日電
台灣混雙好手葉宏蔚（左）、詹又蓁（右）。 中央社（中華民國羽球協會提供）
剛拿下全英羽球公開賽混雙冠軍的台灣組合葉宏蔚詹又蓁，今天在瑞士公開賽16強，因葉宏蔚身體不適決定退賽。他表示，32強打完就覺得怪怪的，保險起見還是先休息。

台灣組合葉宏蔚、詹又蓁上週拿下世界羽球聯盟（BWF）超級1000等級的全英羽球公開賽混雙冠軍，成為賽史上的台灣第一組奪冠好手。

本週葉宏蔚、詹又蓁世界排名攀升至第12名，並且轉戰超級300的瑞士公開賽，首輪32強還直落2擊敗泰國組合晉級。

沒想到，葉宏蔚在經過1天的休息後，還是覺得身體不適，為了今年剩餘賽事保險起見，和搭檔討論過後決定退賽，也讓中國組合晉級8強。

葉宏蔚告訴中央社記者：「剛打完高強度的賽事，身體可能還在恢復期，瑞士賽打完首輪之後，就覺得身體不太舒服，有經過一些治療和放鬆還是沒有明顯好轉，所以我就決定退賽了。」

葉宏蔚透露，接下來應該會先回台灣治療，也就是下週的法國奧爾良大師賽也不會參賽。

另外，女單好手林湘緹在相隔3年後再度對決世界第54、保加利亞球員納爾班托娃（Kaloyana Nalbantova），以21比11、16比21、21比14獲勝，有驚無險晉級8強。

葉宏蔚 詹又蓁

相關新聞

運動文化展破3萬人次入場 直播派對與中華隊一起感動 米奇系列掀起棒球炫風

2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展在3月9日伴隨著中華隊經典賽程落幕，今年活動加入經典賽直播派對，以及八大展區接各有特色，其中迪士尼「DV-米奇系列」的「必勝訓練基地」特展更是蔚為風潮，四天總計超過3萬人次入場，而 SPORTsLAND 首推的 MVP POINTS 點數制度，以「解任務，轉點數，換禮物」的方式，讓現場民眾都成為遊樂園裡的玩家，最終超過1萬人成為會員，使用超過500萬點MVP POINTS，將多項好禮換走，也成為新型態的逛展體驗。

桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒拍退周啟豪連兩年晉級8強

WTT冠軍賽重慶站今天舉行16強賽事，其中我國一哥林昀儒遭遇中國大陸周啟豪，上演雙方生涯的第二度交手，最終林昀儒就以11：3、11：5、6：11、11：7勝出，挺進到8強賽。

足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全台各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

花滑／劉美賢出席家鄉派對 中文感謝粉絲：謝謝幫我加油

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭冬奧奪金，聲量大增。她今天在奧克蘭家鄉記者會上以中文感謝粉絲：「大家好，謝謝你們幫我加油...

足球／川普改口：為保生命安全 伊朗不宜參加世界盃

美國總統川普今天警告伊朗足球隊，若他們參加即將在北美舉行的2026年世界盃，他們的「生命與安全」將受到威脅

