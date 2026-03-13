桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒拍退周啟豪連兩年晉級8強

WTT冠軍賽重慶站今天舉行16強賽事，其中我國一哥林昀儒遭遇中國大陸周啟豪，上演雙方生涯的第二度交手，最終林昀儒就以11：3、11：5、6：11、11：7勝出，挺進到8強賽。

世界排名第7名的林昀儒與世界排名第22名的周啟豪雖是乒超隊友，但兩人生涯過去僅有一次交手紀錄是在2023年在WTT挑戰賽印度果阿站，當時林昀儒以3：1擊敗周啟豪收下生涯對戰首勝。

而今天雙方則是在重慶再度交手，雙方也打得有來有往，林昀儒在首局沒有給對手太多進攻機會，以11：3先下一城，第二局前段雖然周啟豪一度取得領先，但林昀儒在稍作調整後隨即要回領先優勢，並以11：5再下一城。

第三局周啟豪開局再度取得3：1領先，並且靠著嚴密的防守以10：4率先取得6個局點，儘管林昀儒成功化解前2個局點，但周啟豪仍是靠著一記打在桌角的正手拍，以11：6扳回一城。

第四局周啟豪乘勝追擊，開局後再度取得領先，但林昀儒關鍵時刻打出一波6：2攻勢逆轉戰局，最終更以11：7勝出，挺進到8強賽後將對上日本內戰宇田幸矢、張本智和之戰的勝方。

對於連續兩年在重慶站都闖進到8強，賽後林昀儒也表示，他與周啟豪對彼此都相當熟悉，兩人也都想要盡全力奉獻一場好比賽，「能再次來到這邊（重慶）很開心，去年也是8強，希望今年能夠再往前一點點，」

至於我國一姊鄭怡靜今天則是在女單16強遭遇日本大藤沙月，雙方也展開一場激戰，在前三局打完以1：2落後的情況下，第4局背水一戰的鄭怡靜雖然一度落後，不過她頂住壓力在局中打出一波6：2的攻勢，反倒取得8：7領先，但關鍵時刻大藤沙月也展現抗壓能力，打出一波4：1成功關門，以9：11、11：3、16：14、11：9勝出，鄭怡靜則止步於16強。