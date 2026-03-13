快訊

足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場



足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
台中五權國中來勢洶洶，將在國女組決賽力求二連霸。圖／中華民國高級中等學校體育總會提供
台中五權國中來勢洶洶，將在國女組決賽力求二連霸。圖／中華民國高級中等學校體育總會提供

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全台各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

本學年度賽事共計94支國高中隊伍參賽，最後的決賽由各組八強隊伍進行對戰，角逐最後冠軍。而今年高男組的參賽隊伍實力更勝以往，最後四強隊伍有別以往，將由台南北門高中、新北華僑高中、高雄路竹高中及新北竹圍高中對戰。高女組部分，再度由熟悉的四強對戰組合，花蓮體育高中、高雄中山工商、新北醒吾高中及台中惠文高中碰頭較勁，各隊都展現了強大的爭冠決心。

國女組賽事方面，由台中五權國中、新北醒吾高中（國中部）、新北自強國中及花蓮秀林國中踢進四強，以複賽第一踢入決賽的五權國中，來勢洶洶力求二連霸，對手是新北自強國中。國男組賽事依舊戰況激烈，去年的冠亞季軍隊伍花蓮美崙國中、台中黎明國中及高雄鳳西國中，只有台中黎明國中踢進冠軍戰，將與新竹市建功國中爭霸。

運動部表示，每學年度的學生足球聯賽中，均有許多表現優異的球員，並有多名U17、U20中華代表隊新星選手出戰，這不僅是一場足球競技，更是各校基層足球文化與精神傳承的深度對話。從哨聲響起的那一刻起，場上球員將以最精湛的控球技術與戰術配合，詮釋對足球運動的熱愛與執著。本學年度決賽四強賽事將於名衍行銷Youtube頻道、Hami Video及民視台灣台轉播，歡迎所有熱愛足球的朋友們到場或透過螢幕，為這群追逐夢想的足球少年加油打氣，一同見證114學年度最強校隊的誕生。

