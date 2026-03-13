花滑／劉美賢出席家鄉派對 中文感謝粉絲：謝謝幫我加油

美國華裔花式滑冰選手劉美賢在米蘭冬奧奪金，聲量大增。她今天在奧克蘭家鄉記者會上以中文感謝粉絲：「大家好，謝謝你們幫我加油。」被外媒問到姓氏發音，她說自己姓劉但有人稱她盧，聽起來也挺可愛的。

加州奧克蘭市今天舉辦盛大派對，慶祝米蘭冬季奧運花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）凱旋歸來。劉美賢派對前與教練團一同現身記者會，她以招牌棕金色挑染髮型、一身深色休閒裝亮相，現場鎂光燈閃不停，她表示正在學習適應成名後的新生活。

「我試著遮住我的頭髮，但大家現在也認得出我的臉了。」她說，冬奧結束後，曝光度暴增，自己盡量不去多想、也不去看網路，否則可能會瘋掉，大部分的人都很尊重她，她非常感謝。

記者會現場聚集上百名國內外媒體，她也罕見用中文感謝華文粉絲：「大家好，謝謝你們看（我比賽），祝（幫）我加油。」

外國媒體好奇如何正確稱呼她，劉美賢表示家人朋友都叫她Alysa，自己的中文姓氏是劉（Liu），有些人會發成盧（Lu），聽起來也是挺可愛的，請大家不用太過困擾。

劉美賢父親劉俊（Arthur Liu）為中國民運人士，曾參與1989年天安門民主運動，後來流亡美國。她表示，自己也受到華文文化影響，包括飲食、以及聚會形式。

冬奧期間，劉美賢與另一位同樣出身舊金山灣區，但代表中國參賽的滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）經常被放在一起討論。她在記者會上再度被問到對谷愛凌的看法，直率表示之前有媒體問她，她就回答了，「她（谷愛凌）想怎麼做，那是她選擇的路。」

被問到為何退出月底在布拉格舉辦的世界錦標賽，劉美賢說，她其實很想參加比賽，但現在有很多活動安排，沒有足夠的訓練時間，覺得自己無法呈現出最理想的狀態。

今天派對在奧克蘭市政廳外的草坪上舉行，吸引大批人潮湧入，警力維安森嚴。

劉美賢5歲開始接觸滑冰，13歲即成為美國花滑錦標賽史上最年輕女單冠軍得主，16歲宣布退役，復出後在米蘭冬奧奪金，終結美國花滑女單奧運長達24年的「金牌荒」。

她以奧克蘭為家鄉，在米蘭冬奧賽場上曾在鏡頭前向奧克蘭致意，深深鼓舞當地民眾。她今天在奧克蘭市長李伊（Barbara Lee）介紹下站上舞台，表示非常自豪能代表奧克蘭在冬奧的殿堂上一展身手，令台下粉絲為之沸騰。

為時1.5小時的派對，劉美賢一度與表演團體尬舞，嗨翻全場。

劉俊也到場為女兒加油，當劉美賢跳舞時，他拿起手機錄影並與全場一塊熱情搖擺。

加州豔陽下，許多粉絲高舉劉美賢代表奧克蘭的海報大聲歡呼。與朋友前往派對的巴特菲爾德（ByronButterfield）告訴記者，非常欣賞劉美賢對花滑的熱愛和她在賽場上「做自己」的態度，不受壓力影響且樂在其中，為許多年輕人樹立了榜樣。