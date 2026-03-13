聽新聞
足球／川普改口：為保生命安全 伊朗不宜參加世界盃

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天警告伊朗足球隊，若他們參加即將在北美舉行的2026年世界盃，他們的「生命與安全」將受到威脅。

法新社報導，川普發表此番言論兩天前，他才告訴國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino），儘管中東戰事仍在持續，他依然歡迎伊朗球員參賽。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上表示：「歡迎伊朗國家足球隊參加世界盃，但我真心認為，為了他們自身的生命與安全，他們出現在那裡並不合適。」

這場由美國與以色列兩國於2月28日發動空襲所觸發的戰爭，使伊朗能否參加今年夏天舉行的男子足球世界盃出現變數，這項賽事由加拿大墨西哥與美國主辦。

英凡提諾本週稍早表示，他在白宮與川普會面期間，兩人曾就「伊朗當前局勢」進行討論。

他在10日會面後寫道：「川普總統重申，當然歡迎伊朗國家足球隊前往美國參加這項賽事。」

英凡提諾去年12月創立了FIFA和平獎，並頒發給川普。

他的這番言論，是這位足球界領袖首次承認中東戰事仍在持續中。

川普本週也對在澳洲參賽的伊朗女足隊一事發表看法，呼籲澳洲政府給予她們政治庇護。

由於在亞洲盃比賽前拒唱國歌，球員們深怕返國將遭受清算。對此，澳洲政府隨後准許5名決定留下來的球員提供庇護。

