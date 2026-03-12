快訊

高球／台灣鴻海女子高球賽 曾雅妮首日並列第9台將最佳

中央社／ 台北12日電
曾雅妮。記者黃仲裕／攝影
曾雅妮。記者黃仲裕／攝影

台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高球賽，今天在東方球場進行首回合，永遠的「微笑球后」曾雅妮抓2博蒂、3柏忌繳出73桿，和陳敏柔、侯羽桑共同位居台將最佳的並列第9。

總獎金200萬美元的台灣鴻海女子高爾夫公開賽，是由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA），與日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）共同認證，也是JLPGA今年唯一的海外正賽。

生涯拿下過5座LPGA大賽金盃的曾雅妮，今天從球場第10洞出發，前9洞表現平平，在第17洞吞下一記柏忌。

轉場後曾雅妮開始發威，連續第1、2洞抓博蒂進帳，只可惜後續在第5、7又吞下柏忌，但繳出73桿，已經是和侯羽桑、陳敏柔並列台灣球員當中的最佳成績。

現年37歲的曾雅妮，靠著去年拿下TLPGA緯創女子公開賽冠軍後，高居台巡賽獎金后，本週就是靠著這個資格參賽。

曾雅妮賽後接受媒體訪問時表示「沒想到今天的風那麼大，果嶺速度和旗位也很刁鑽，我在場上就不敢積極進攻；最後幾洞本來有一些機會多搶幾記博蒂，但可惜還是推不進。」

她強調，「已經很久沒有打過日巡賽，我當然感到開心，特別還是在家鄉台灣與許多日本好手切磋，從她們身上我也看到年輕選手的潛力，擊球距離也變得更遠，這些新世代選手攻擊能力明顯更強。」

今天球場風勢強勁，加上果嶺速度快，首回合參賽的108名球員當中，僅5人繳出低於標準桿的成績；泰國的布薩巴甘（Nook Sukapan）以65桿單獨領先。

