世界室內拔河錦標賽首度在台登場 地主隊首日公開賽斬獲3金3銀3銅  

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
景美台師大包辦公開女子500公斤級金、銀、銅。圖／中華民國拔河協會提供
景美台師大包辦公開女子500公斤級金、銀、銅。圖／中華民國拔河協會提供

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天在台北小巨蛋由公開賽率先點燃戰火，這是台灣首次舉辦世界級拔河運動國際賽事，台灣男、女子拔河隊將士用命，首日就斬獲3金、3銀、3銅亮眼成績單，展現台灣拔河王國的強大實力，也為後續的錦標賽先壯形色。

這次賽事前兩天（12-13日）進行公開賽，後兩天（14-15日）進行壓軸戲碼錦標賽，共有來自巴斯克、英格蘭、義大利、烏克蘭、拉脫維亞、荷蘭、美國、日本、南韓、蒙古、中國大陸香港、泰國、越南、台灣等14個國家、地區及逾100支隊伍（公開賽80隊、錦標賽62隊）、超過1000名隊職員來台參賽。

首日台灣代表隊就繳出亮麗演出，分別在公開女子500公斤級包辦金銀銅，公開混合560公斤級獲1金1銅，公開青少女480公斤級也是囊括金銀銅，公開男子600公斤級則拿到銀牌，合計3金3銀3銅。

今天上午舉行的公開青少女480公斤級，由景美女中拔河隊以全勝戰績奪下冠軍，教練田嘉蓉表示，能夠參加首次在台灣舉辦的世界級拔河運動國際賽事感到非常榮幸，而選手在首日暖身賽中就表現不俗，期待在14日開始的錦標賽中能發揮最佳實力，留下金牌在自家門內。

上屆在瑞典赫爾辛堡取得隊史首金的台灣代表隊「大笨牛」，今天於公開男子600公斤級循環賽與決賽都對上荷蘭的TTV Deinum Britsum，惜兩役都在激烈的拉鋸戰後吞敗，最終僅獲得銀牌。

總教練陳建文認為選手發揮不到五成，原因是重心「下不去」，他說：「我們男子組比較沒有身材優勢，我們會採取低點防守。」不過選手第一天尚在適應場地，導致技術無法順利發揮，陳建文也肯定選手表現，並「希望後面我們能越來越適應場地，找出發揮的空間，在錦標賽拉出佳績。」

尋求衛冕的北市大代表隊則在公開U23混合560公斤級摘下金牌。總教練陳圳龍分析：「烏克蘭的基本功穩定性比較不好，所以過來的力量會瞬間消失得非常快，但我們不讓自己跌倒，讓力量分散掉。」最終北市大抓住對手弱點，以直落二拿下比賽。

拔河 景美女中

