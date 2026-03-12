聽新聞
0:00 / 0:00

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
馮俊凱（左3）、杜志濠（右3）將在環台賽代表日本宇都宮車隊出賽。記者劉肇育／攝影
馮俊凱（左3）、杜志濠（右3）將在環台賽代表日本宇都宮車隊出賽。記者劉肇育／攝影

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

美利達第一代銳克多首發於2011年，當時便以全球罕見的低風阻公路車之姿打響名號，第五代銳克多在樣品開發完成後，於2025年交由頂尖車隊於世界巡迴賽事中進行產品實測，直至今年3月全球正式發表。

一年一度的環台賽即將於15日正式開賽，日本宇都宮車隊也將以美利達銳克多戰駒出賽環台賽，發表會上宇都宮車隊2026年車隊版塗裝也首次公開亮相，環台賽出賽陣容全員到齊，由日本主將岡篤志、台灣一哥馮俊凱和台灣個人計時最速男杜志濠與隊友們同台出席，分享實戰測試的感受及評價。

馮俊凱表示，自己從第二代銳克多就開始騎乘，可以說是銳克多的忠實粉絲，也能感受到每一代車款的好處與驚喜之處，其中新發表的第五代銳克多，不會因為重量失去剛性，更沒有因為剛性失去舒適，「尤其是握把很帥，讓我留下深刻印象，這台車在爬坡和速度上也都有很不錯的腳感。」

2月剛取得2026年自由車公路亞錦賽個人計時銅牌，成為台灣首位取得名古屋亞運自由車參賽門票的杜志濠，美利達也特別為他準備了專屬的冠軍車款塗裝，同步於發表會上首秀，杜志濠在今年年初開始騎乘並給出了極高的評價，「第五代銳克多是我目前騎過最好騎的車，不是僅僅只追求速度和剛性，同時堅持打造騎乘時的舒適性，搭配極具科技及時尚感的塗裝設計和配色，讓我從拿到銳克多的第一天開始，每天都想出門練車。」

談到接下來將與馮俊凱一同代表宇都宮車隊參與環台賽，並與昔日中華隊隊友同場競速，杜志濠也表示，「這次中華隊陣容很不錯，也來了很多的外隊，是國內選手很好的學習機會。我跑過中華隊環台賽很多次，這都是很難得可貴的經驗。雖然我現在跑職業隊，跟他們同場競技我覺得蠻酷的，也祝福他們都順利。」

馮俊凱也表示，在今年杜志濠也加入宇都宮車隊後，確實有很大的不同，「最大不同就是我們可以用中文溝通，比賽間可以跟他講一些互相鼓勵的話，這感覺應該會蠻好的。而這次中華隊陣容也蠻年輕的，有很多小將加入，加上又有比較有經驗的（盧）紹軒在帶領，我覺得應該可以創造一些話題，希望彼此加油。」

美利達 自由車 名古屋

延伸閱讀

2013 年經典賽，日球星陽岱鋼拿下預賽 MVP 表現亮眼！

拉普蘭極地橫越賽獲亞軍 陳彥博：期許成為冒險家

經典賽／贏球功臣…費爾柴德連2場開轟 願再披中華戰袍

經典賽／迎接台日大戰 日本教頭井端弘和：第一球開始積極進攻

相關新聞

世界室內拔河錦標賽首度在台登場 地主隊首日公開賽斬獲3金3銀3銅  

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天在台北小巨蛋由公開賽率先點燃戰火，這是台灣首次舉辦世界級拔河運動國際賽事，台灣男、女子拔河隊將士用命，首日就斬獲3金、3銀、3銅亮眼成績單，展現台灣拔河王國的強大實力，也為後續的錦標賽先壯形色。

高球／台灣鴻海女子高球賽 曾雅妮首日並列第9台將最佳

台巡、日巡共同認證的台灣鴻海女子高球賽，今天在東方球場進行首回合，永遠的「微笑球后」曾雅妮抓2博蒂、3柏忌繳出73桿，和...

自由車／歷經傷病回歸又晉升奶爸 馮俊凱成「時間管理大師」

自由車一哥馮俊凱去年11月因為急性肺炎住院，不得已退出全國公路自由車錦標賽，在歷經一段漫長的恢復期後，即將在本周代表日本宇都宮車隊參與環台賽，而去年底迎來女兒出生晉升攜手奶爸的他也表示，現在已經成為「時間管理大師」，但也不忘感謝老婆與家人的全力支持，讓他能夠專注在訓練上。

印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 阿爾卡拉斯強勢晉8強

印地安泉網賽今天進行16強賽程，塞爾維亞名將約克維奇鏖戰3盤，仍不敵尋求衛冕的英國好手德瑞波；西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯則...

體操／14歲星彤放棄代表美國參賽 協會證實返台拚國手

媒體報導，旅美的台灣韻律體操小將星彤（Arissa Li），放棄代表美國參賽機會，返台參加選拔賽，希望披上台灣隊戰袍；對...

自由車／搶先體驗最新空力車 馮俊凱、杜志濠環台賽攜手對抗中華隊

國際自由車精品品牌美利達今天正式發表最新空力車款「REACTO 第五代銳克多」，並邀請到即將在環台賽以銳克多戰駒出賽的日本宇都宮車隊車手，包括我國車手馮俊凱、杜志濠一起為活動站台，兩人也分享了搶先體驗第五代銳克多的心得。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。