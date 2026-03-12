印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 阿爾卡拉斯強勢晉8強

印地安泉網賽今天進行16強賽程，塞爾維亞名將約克維奇鏖戰3盤，仍不敵尋求衛冕的英國好手德瑞波；西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯則是輕騎過關，直落二闖進男單8強。

阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）首盤靠著近乎完美的發球局掌控比賽節奏，3度破掉魯德（Casper Ruud）的發球局後，僅花了37分鐘，便以6-1迅速拿下。

13號種子魯德第2盤表現回穩，將比賽逼入搶七，但阿爾卡拉斯持續保持攻勢，最終拿下本季第15連勝。

兩屆冠軍阿爾卡拉斯賽後受訪表示：「我第一盤打得非常好，很高興能打出這樣的水準，也很高興能晉級，希望下一輪仍能保持這樣的表現。」

阿爾卡拉斯下一輪將對上2021年冠軍、英國名將諾里（Cameron Norrie）。諾里稍早6-4、6-2擊敗澳洲選手土方凜輝。

另一方面，衛冕冠軍德瑞波（Jack Draper）鏖戰2小時35分鐘後，在決勝盤搶七勝出，拿下職業生涯最重要的勝利之一。

德瑞波首盤4比6落敗後反撲，第2盤早早破發並成功化解多個破發點，最終以積極的底線打法拿下第2盤。

決勝盤，38歲的約克維奇從3比5落後奮力追成5比5後，破了德瑞波的發球局，取得6比5領先，接下來只要保住自己的發球局就可以贏得勝利。

但24歲的德瑞波保持冷靜，回破之後將比賽逼入搶七，最終拿下這場具有象徵意義的勝利。

德瑞波賽後受訪表示：「我還是覺得自己的表現沒達到理想水準。今晚我能贏下這場比賽，是靠決心、嘗試解決問題並全力以赴，以及保持良好的心態。」

德瑞波下一輪將對上俄羅斯第11種子梅德維夫（Daniil Medvedev）。梅迪維夫稍早只用了1小時27分鐘，就以6-2、6-4淘汰美國好手米歇爾森（AlexMichelsen），延續上月奪得杜拜公開賽冠軍後的強勢狀態。

女子選手方面，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）6-2、6-0輕取捷克第13種子穆霍娃（Karolina Muchova）；美國第5種子皮古拉（JessicaPegula）則以6-3、7-6擊敗瑞士女將班西琪（BelindaBencic），雙方5次交手終於拿下對戰首勝。

哈薩克甜心芮芭奇娜（Elena Rybakina）則因對手卡塔爾（Sonay Kartal）傷退晉級8強，下一輪將對上皮古拉。