體操／14歲星彤放棄代表美國參賽 協會證實返台拚國手

媒體報導，旅美的台灣韻律體操小將星彤（Arissa Li），放棄代表美國參賽機會，返台參加選拔賽，希望披上中華隊戰袍；對此，中華民國體操協會證實，該選手已在台灣。

瑞莎在2020年創辦「瑞星體操」，以私人方式培訓台灣的韻律體操基層人才，試圖走出一條自己的道路。

其中1名年僅14歲的星彤，因為爸媽工作關係，從小移居美國，並已取得美國護照。根據瑞莎在社群平台的貼文透露，美國體操協會原有意替星彤安排後續賽事，但星彤最終決定要返台參加3月21日的國手選拔。

中華民國體操協會告訴中央社記者，目前選手人已經在台灣，也確定會參加國內選拔賽，「協會都很樂見選手回台灣參加選拔，一起提升台灣體操的實力，讓台灣被世界看見。」

據了解，星彤小時候曾在瑞星體操接受訓練，移居美國後，只有在寒暑假回台灣時會到瑞星體操持續練習，保持自己的訓練不中斷。