快訊

張菲舊愛出事了！金元萱違法遭移送 涉非法經營「偷跑5年」被抓包

喉嚨好像刀割！沒去日本竟染「食人菌」 一家8人感染、8歲兒哭喊痛

三重發生工安意外 建築工人疑自10樓墜地命危送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

高球／美巡第5大賽球員錦標賽開打 俞俊安力拚晉級

中央社／ 台北12日電
俞俊安。 法新社
俞俊安。 法新社

號稱男子美巡第5大賽的PGA球員錦標賽今晚開打，世界排名前50的有47人參賽，台灣好手俞俊安生涯3度叩關，希望力拚晉級機會。

男子美巡賽的年度4大賽，依序為美國名人賽、PGA錦標賽、美國公開賽、英國公開賽，其中今年美國公開賽的總獎金還未宣布，但依照慣例，都會是4大賽中最高。

至於總獎金2500萬美元（約新台幣8億元）的PGA球員錦標賽，因為超高額獎金以及堅強參賽陣容，被外界一直視為「第5大賽」，今年共計123人參賽，冠軍選手可獨得450萬美元（約新台幣1.44億元）。

這場美巡賽的旗艦賽事今年第52次登場，包括7名賽事前冠軍，去年麥克羅伊（Rory McIlroy）經過延長賽後擊敗對手，拿到個人生涯第2座球員錦標賽金盃。

根據賽史紀錄，1974年「金熊」尼克勞斯（JackNicklaus）在首屆賽事奪冠時，總獎金僅25萬美元、冠軍獎金5萬美元，和現在早已不能相提並論。

台灣唯一參賽的俞俊安，分別在2024、2025年獲得參賽機會，但可惜的是這2年都沒能晉級，打完前2回合就遭淘汰。

今年是俞俊安連續第3年參加球員錦標賽，不過他今年開季狀態有些掙扎，目前在美巡賽已出賽5場，僅有1場比賽順利晉級，就是2月中的AT&T圓石灘職業業餘配對賽，但最終成績僅並列第70名。

美國名人賽 俞俊安

延伸閱讀

經典賽／富邦頒發240萬獎金表揚悍將球員 蔡明忠化身球迷東京加油

經典賽／預賽4戰數字會說話 中華隊投打主要數據不敵韓澳

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

高球／台日巡合作鴻海女子高球賽 吳佳晏盼榮耀留台灣

相關新聞

印地安泉網賽／約克維奇爆冷出局 阿爾卡拉斯強勢晉8強

印地安泉網賽今天進行16強賽程，塞爾維亞名將約克維奇鏖戰3盤，仍不敵尋求衛冕的英國好手德瑞波；西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯則...

體操／14歲星彤放棄代表美國參賽 協會證實返台拚國手

媒體報導，旅美的台灣韻律體操小將星彤（Arissa Li），放棄代表美國參賽機會，返台參加選拔賽，希望披上台灣隊戰袍；對...

高球／美巡第5大賽球員錦標賽開打 俞俊安力拚晉級

號稱男子美巡第5大賽的PGA球員錦標賽今晚開打，世界排名前50的有47人參賽，台灣好手俞俊安生涯3度叩關，希望力拚晉級機...

田徑／傷癒復出後連刷大會紀錄 林子婕放眼全中運更上一層

儘管上月市中運才出現左後大腿肌肉拉傷的傷勢，但有「新北小紀政」之稱的明德高中好手林子婕，繼港都盃兩度刷新大會紀錄後，本周登場的青年盃也再度兩破自己所保持的大會紀錄，包括今天國女100公尺跨欄決賽跑出生涯第三佳的13秒56奪下冠軍。

田徑／冬訓期仍在青年盃摘金 旅日新星陳羿岑放眼名古屋亞運參賽權

去年赴日留學就讀中京大學附屬中京高校的我國女子田徑新星陳羿岑，本周青年盃與中京高校隊友一同返台參賽，儘管因為日本學制差異目前仍還在冬訓期，但陳羿岑仍是在今天登場的高女400公尺決賽以56秒74摘金；賽後她也透露，今年亞運就在中京高校所在的名古屋舉行，非常渴望能夠達標參賽，不過現階段仍是一步一腳印地朝目標邁進。

網球／阿爾卡拉斯高球也超強 小約驚：你有什麼不會？

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）除在印地安泉名人賽闖進8強，高球也難不倒他，他和塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）及德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）趁比賽空檔去打小白球，身手讓約克維奇都驚嘆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。