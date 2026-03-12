高球／美巡第5大賽球員錦標賽開打 俞俊安力拚晉級

號稱男子美巡第5大賽的PGA球員錦標賽今晚開打，世界排名前50的有47人參賽，台灣好手俞俊安生涯3度叩關，希望力拚晉級機會。

男子美巡賽的年度4大賽，依序為美國名人賽、PGA錦標賽、美國公開賽、英國公開賽，其中今年美國公開賽的總獎金還未宣布，但依照慣例，都會是4大賽中最高。

至於總獎金2500萬美元（約新台幣8億元）的PGA球員錦標賽，因為超高額獎金以及堅強參賽陣容，被外界一直視為「第5大賽」，今年共計123人參賽，冠軍選手可獨得450萬美元（約新台幣1.44億元）。

這場美巡賽的旗艦賽事今年第52次登場，包括7名賽事前冠軍，去年麥克羅伊（Rory McIlroy）經過延長賽後擊敗對手，拿到個人生涯第2座球員錦標賽金盃。

根據賽史紀錄，1974年「金熊」尼克勞斯（JackNicklaus）在首屆賽事奪冠時，總獎金僅25萬美元、冠軍獎金5萬美元，和現在早已不能相提並論。

台灣唯一參賽的俞俊安，分別在2024、2025年獲得參賽機會，但可惜的是這2年都沒能晉級，打完前2回合就遭淘汰。

今年是俞俊安連續第3年參加球員錦標賽，不過他今年開季狀態有些掙扎，目前在美巡賽已出賽5場，僅有1場比賽順利晉級，就是2月中的AT&T圓石灘職業業餘配對賽，但最終成績僅並列第70名。