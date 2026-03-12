田徑／傷癒復出後連刷大會紀錄 林子婕放眼全中運更上一層

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北報導
林子婕在青年盃國女100公尺跨欄決賽跑出生涯第三佳的13秒56摘金。記者劉肇育／攝影
林子婕在青年盃國女100公尺跨欄決賽跑出生涯第三佳的13秒56摘金。記者劉肇育／攝影

儘管上月市中運才出現左後大腿肌肉拉傷的傷勢，但有「新北小紀政」之稱的明德高中好手林子婕，繼港都盃兩度刷新大會紀錄後，本周登場的青年盃也再度兩破自己所保持的大會紀錄，包括今天國女100公尺跨欄決賽跑出生涯第三佳的13秒56奪下冠軍。

林子婕去年在全中運一鳴驚人，以13秒48的成績刷新我國女子100公尺跨欄U18紀錄，而今年開季雖然她一度在市中運上發生大腿肌肉拉傷的狀況，一度有一周時間沒有訓練，但本月初她在港都盃就接連跑出13秒87、13秒74的佳績，兩度打破大會紀錄。

本周登場的青年盃林子婕狀況更是火熱，在預賽跑出13秒86打破自己所保持的大會紀錄後，今天登場的決賽更是提速到13秒56輕鬆摘金，也創下個人生涯第3佳的成績，僅次於去年全中運的兩趟。

林子婕抵達終點後一度振臂為自己歡呼，她表示去年青年盃時自己身體狀況相當好，但卻只跑出13秒94的成績，反觀今年雖然一度遭遇傷勢問題，但卻能夠跑出如此佳績，也代表在接下來的全中運，有機會能夠調整出更好的狀態。

對於好友陳羿岑在去年旅日留學後，這次青年盃返台參賽，林子婕也透露這幾天也把握機會與陳羿岑聊了不少在日本的生活，也祝福好友在日本能有更好的發展。

