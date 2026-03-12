田徑／冬訓期仍在青年盃摘金 旅日新星陳羿岑放眼名古屋亞運參賽權

去年赴日留學就讀中京大學附屬中京高校的我國女子田徑新星陳羿岑，本周青年盃與中京高校隊友一同返台參賽，儘管因為日本學制差異目前仍還在冬訓期，但陳羿岑仍是在今天登場的高女400公尺決賽以56秒74摘金；賽後她也透露，今年亞運就在中京高校所在的名古屋舉行，非常渴望能夠達標參賽，不過現階段仍是一步一腳印地朝目標邁進。

身為我國女子400公尺U18、U20紀錄保持人的陳羿岑去年她也收到中京大學附屬中京高校的邀請，在對方提出10年計劃免學雜費等條件下，決定赴日留學，希望藉由旅日刺激提升競技水平。

這次青年盃也是陳羿岑赴日留學後首度返台參賽，且還帶著3位中京高校隊友一同來台，儘管相較於國內選手已經開季，目前陳羿岑與隊友都還處在冬訓期，但今天登場的高女400公尺決賽，陳羿岑仍是以56秒74率先抵達終點，隊友長谷川蒔乃也以59秒17排名第10名作收。

談到這次返台參賽契機，陳羿岑直言確實很想念台灣，也希望藉由青年盃來看看自己目前冬訓的調整狀態，尤其在動作上進行一些微調後，目前也還在尋找跑感，為新賽季做準備。

陳羿岑指出，過去幾個月赴日留學訓練，儘管與台灣在學期和學制上不太一樣，讓她面臨冬訓期較長也比過往在台灣晚開季的狀況，確實需要花一點時間適應，不過換個方向想也能利用這段時間好好把基礎和體能打好，或許會有更好發揮。

對於今年亞運會就在中京高校所在的名古屋舉行，陳羿岑也直言達標亞運將會是她很大的一個目標，「我會很想要達標，也有跟教練討論過這個目標，但目前的狀態還沒有到最好，會一步一腳印慢慢朝目標前進，沒辦法一次就把目標放到那麼大，否則壓力也會有點重。」