快訊

網球／阿爾卡拉斯高球也超強 小約驚：你有什麼不會？

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯、約克維奇(右)。 法新社
阿爾卡拉斯、約克維奇(右)。 法新社

西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）除在印地安泉名人賽闖進8強，高球也難不倒他，他和塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）及德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）趁比賽空檔去打小白球，身手讓約克維奇都驚嘆。

小約提到，日前三人一起去打高爾夫，「這是我第一次和他們打球，笑聲不斷，鬥智鬥勇，但感覺很好。」他還爆料，阿爾卡拉斯一下場開球就揮出300碼，在標準桿5桿的第1洞就抓下「老鷹」，讓他驚呼：「你還有什麼不會？」

運動能力驚人的阿爾卡拉斯，今天第四輪以6：1、7：6（7：2）拍下挪威好手魯德（Casper Ruud），連5年晉級印地安泉名人賽8強，成為賽史首位不到23歲就5度晉級8強的球員。

阿爾卡拉斯表示，首盤發揮非常好，很開心打出如此水準，希望下一輪能延續好狀態，「我想我可以去感受樂趣也享受其中，但我也能轉換思路，再次專注起來。我試著每一分都打出最好表現，但當有一分值得微笑，我會這樣做，這就是今天發生的事。」

「小蠻牛」也提到，對手魯德有幾分也表現優異，自己也很享受，「這就是為何我們都打網球。」

只花91分鐘就打下8強門票，阿爾卡拉斯下一戰將和2021年奪冠的英國好手諾里（Cameron Norrie）交手。世界排名29的諾里，是近期除了義大利前球王辛納（Jannik Sinner）外，唯一擊敗過阿爾卡拉斯的球員，兩人去年10月巴黎名人賽的交鋒由英國名將帶走勝利。

阿爾卡拉斯 約克維奇 Novak Djokovic

相關新聞

田徑／冬訓期仍在青年盃摘金 旅日新星陳羿岑放眼名古屋亞運參賽權

去年赴日留學就讀中京大學附屬中京高校的我國女子田徑新星陳羿岑，本周青年盃與中京高校隊友一同返台參賽，儘管因為日本學制差異目前仍還在冬訓期，但陳羿岑仍是在今天登場的高女400公尺決賽以56秒74摘金；賽後她也透露，今年亞運就在中京高校所在的名古屋舉行，非常渴望能夠達標參賽，不過現階段仍是一步一腳印地朝目標邁進。

羽球／全英混雙冠軍葉宏蔚詹又蓁 BWF瑞士羽賽首輪過關

我國混雙組合葉宏蔚、詹又蓁在全英羽球公開賽奪冠後，今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的瑞士公開賽上陣，首輪以21...

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

台北將於3月28日舉行「2026舞王世界公開賽」，來自25國的約700名選手參賽，包含多位世界前24強的職業舞者。活動特別安排舞王巨星秀，展現高水準國標舞表演，吸引舞蹈愛好者共襄盛舉。

林鴻道獲頒一等卿雲勳章 林昀儒、楊勇緯等體壇好手錄製影片道賀

宏道基金會董事長也是中華奧會榮譽主席林鴻道10日榮獲總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其長年投入體育發展與公益事業，對台灣體壇培育與支持所做出的卓越貢獻。消息傳出後，長期獲宏道基金會支持與贊助的多位優秀運動員，包括桌球一哥林昀儒、台灣蝶王王冠閎、柔道男神楊勇緯、射箭國手湯智鈞、戴宇軒、拳擊女神黃筱雯、拳擊國手甘家葳、跆拳道國民女友羅嘉翎以及不定向飛靶國手楊昆弼、林怡君、定向飛靶國手李孟遠等人，紛紛錄製影片表達恭賀與感謝。

桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒對戰瑞典老將5連勝晉級16強

WTT冠軍賽重慶站賽事，我國男單一哥林昀儒今天在32強賽遭遇瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），在開賽先丟首局的情況下，最終林昀儒仍是以8：11、11：6、11：4、11：7勝出，收下對戰5連勝與16強門票。

0 則留言
