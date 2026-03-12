聽新聞
0:00 / 0:00
足球／美加墨世足倒計時 伊朗拒參賽、川普表歡迎
美國、加拿大與墨西哥即將於6月起合辦2026年世界盃，伊朗官員表示，在美國擊殺伊朗最高領袖哈米尼後，伊朗不會參加世足賽，但白宮今天指出，總統川普仍歡迎伊朗參賽。
伊朗體育部長唐亞馬利（Ahmad Donyamali）告訴國營電視台：「有鑑於這個腐敗政權（美國）暗殺了我們的領袖（哈米尼，Ayatollah Ali Khamenei），我們在任何情況下都不可能參加世界盃。」
唐亞馬利還提及：「他們在8、9個月之內對我們發動兩場戰爭，殺害我國數以千計人民使之殉難。因此，我們絕無可能參賽。」
但白宮今天表示，總統川普（Donald Trump）仍「歡迎」伊朗參加即將在北美舉行的世足賽。
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）今天稍早時曾指出，他與川普會面討論世足籌備工作，川普「重申歡迎伊朗隊參與這項賽事」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。