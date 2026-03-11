羽球／全英混雙冠軍葉宏蔚詹又蓁 BWF瑞士羽賽首輪過關

我國混雙組合葉宏蔚、詹又蓁在全英羽球公開賽奪冠後，今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的瑞士公開賽上陣，首輪以21比19、21比16輕鬆勝出，順利挺進次輪。

憑藉上週在歷史悠久、BWF超級1000等級的全英公開賽拿到冠軍，葉宏蔚、詹又蓁攜手締造台灣混雙新的里程碑，世界排名也往前衝到第12名，而本週兩人持續征戰瑞士公開賽，並名列混雙第7種子，期盼完成連2週奪冠紀錄。

生涯首度對戰世界排名41名的「泰國組合」霍爾班魯特（Phuwanat Horbanluekit）、本雅帕（BenyapaAimsaard），台灣組合雖然在開局打出強勢表現，沒想到接下來陷入亂流，尤其技術暫停後一度連丟4分，處於落後6分局面，眼看即將要讓出首局，葉宏蔚、詹又蓁及時回神，一波8比0攻勢上演逆轉秀，並以21比19先馳得點。

有驚無險取得聽牌優勢的葉宏蔚、詹又蓁，次局一開始仍在調整節奏，所幸狀況漸入佳境，帶著11比9進入技術暫停後，就沒有再讓對手佔據領先位置，最後即便被化解2個賽末點，台灣組合依舊穩紮穩打以21比16獲勝，順利通過首輪考驗，下一輪將面對從資格賽出線的中國組合朱一珺、李茜。