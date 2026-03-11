快訊

他狠嗆「張文只是開始、社會沒救」揚言明天北車放炸彈 警急追身分

五月天緊急道歉！取消演唱會被轟爆 宣布「免費入場」止血

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

聽新聞
0:00 / 0:00

羽球／全英混雙冠軍葉宏蔚詹又蓁 BWF瑞士羽賽首輪過關

中央社／ 台北11日電
葉宏蔚(右)、詹又蓁(左)。 美聯社
葉宏蔚(右)、詹又蓁(左)。 美聯社

我國混雙組合葉宏蔚、詹又蓁在全英羽球公開賽奪冠後，今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的瑞士公開賽上陣，首輪以21比19、21比16輕鬆勝出，順利挺進次輪。

憑藉上週在歷史悠久、BWF超級1000等級的全英公開賽拿到冠軍，葉宏蔚、詹又蓁攜手締造台灣混雙新的里程碑，世界排名也往前衝到第12名，而本週兩人持續征戰瑞士公開賽，並名列混雙第7種子，期盼完成連2週奪冠紀錄。

生涯首度對戰世界排名41名的「泰國組合」霍爾班魯特（Phuwanat Horbanluekit）、本雅帕（BenyapaAimsaard），台灣組合雖然在開局打出強勢表現，沒想到接下來陷入亂流，尤其技術暫停後一度連丟4分，處於落後6分局面，眼看即將要讓出首局，葉宏蔚、詹又蓁及時回神，一波8比0攻勢上演逆轉秀，並以21比19先馳得點。

有驚無險取得聽牌優勢的葉宏蔚、詹又蓁，次局一開始仍在調整節奏，所幸狀況漸入佳境，帶著11比9進入技術暫停後，就沒有再讓對手佔據領先位置，最後即便被化解2個賽末點，台灣組合依舊穩紮穩打以21比16獲勝，順利通過首輪考驗，下一輪將面對從資格賽出線的中國組合朱一珺、李茜。

瑞士 葉宏蔚 混雙 羽球

延伸閱讀

桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒對戰瑞典老將5連勝晉級16強

桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

經典賽／多明尼加10比1擊倒以色列 預賽3連勝晉8強

全英羽賽／林俊易奪冠成台灣男單第一人 下階段目標拚世界前3

相關新聞

羽球／全英混雙冠軍葉宏蔚詹又蓁 BWF瑞士羽賽首輪過關

我國混雙組合葉宏蔚、詹又蓁在全英羽球公開賽奪冠後，今天在世界羽球聯盟（BWF）超級300等級的瑞士公開賽上陣，首輪以21...

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

台北將於3月28日舉行「2026舞王世界公開賽」，來自25國的約700名選手參賽，包含多位世界前24強的職業舞者。活動特別安排舞王巨星秀，展現高水準國標舞表演，吸引舞蹈愛好者共襄盛舉。

桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒對戰瑞典老將5連勝晉級16強

WTT冠軍賽重慶站賽事，我國男單一哥林昀儒今天在32強賽遭遇瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），在開賽先丟首局的情況下，最終林昀儒仍是以8：11、11：6、11：4、11：7勝出，收下對戰5連勝與16強門票。

足球／澳洲再協助伊朗女足二成員申請庇護 一人改變決定返伊

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天指出，在澳洲警方協助下，又有兩名伊朗女子足球代表隊成員擺脫隨行監督人員並申請...

田徑／攜中京高校隊友返台參加青年盃 陳羿岑談赴日訓練大不同

我國女子短跑新星陳羿岑在去年赴日就讀中京大學附屬中京高校，展開旅日生涯，並在這次青年盃跟著隊友一起返台參賽，在今天的高女400公尺預賽中，她也以58秒60的分組第一名成績輕鬆晉級，賽後她也分享過去幾個月赴日訓練的心得。

桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。