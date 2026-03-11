台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2026舞王世界公開賽」，將於3月28日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、芬蘭、波蘭、克羅埃西亞、瑞典、西班牙、冰島、澳洲、日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、台灣等25個國家約700多名選手參加。

本賽事舉辦至今年已第15年在台北市舉辦，台北市政府體育局局長游竹萍致詞表示：相信透過這樣子一個國際賽事，讓更多的好朋友來了解運動之美。也希望，在我們小巨蛋的場地讓選手們展現他們最精彩的一面。以及台北市政府體育局還有協會持續共同舉辦，讓更多的世界選手可以在我們台北發光發亮。

賽事報名目前已有收到世界前24強的職業好手報名，世界職業特技舞冠軍Victor da silva & Ekaterina krysanova(南非籍)、世界職業摩登舞亞軍Stas Portanenko & Nataliya Kolyada (烏克蘭籍)、世界業餘拉丁舞決賽選手Adam Hathazi & Julia Kowalczyk(英國籍)、世界業餘拉丁舞好手Piotr Swiatkowski & Oliwia Tracz(波蘭籍)參與本次賽事參與本次盛宴。當天活動特別規劃舞王巨星秀節目，以往需要到歐洲黑池才能欣賞到世界級舞王高水準比賽及表演，屆時在台北市就能看如此到高水準的世界大賽，相信最後總決賽及舞王秀節目將會精采萬分，令觀眾們回味無窮。

體育局致力於提升台北市體育運動的全面發展，欣見台北市有如此高水準的運動賽事呈現給市民朋友，希望能讓世界看見台灣，本次與台灣體育運動舞蹈發展協會共同合作，希望讓國標舞選手們以舞會友來增進個人技術水準，同時促進台北市的城市交流及國際曝光率，並達成城市外交的目的。歡迎對舞蹈運動有興趣者一同前往觀賽。

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，台北市體育局長游竹萍致詞。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，理事長張思敏致詞。。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

