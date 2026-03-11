快訊

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北

聯合新聞網／ 綜合報導
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

台北市政府體育局與台灣體育運動舞蹈發展協會共同主辦「2026舞王世界公開賽」，將於3月28日在台北小巨蛋舉行，為世界级國標舞大賽之一，本次參賽選手來自英國、美國、加拿大、德國、俄羅斯、烏克蘭、義大利、芬蘭、波蘭、克羅埃西亞、瑞典、西班牙、冰島、澳洲、日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、台灣等25個國家約700多名選手參加。

本賽事舉辦至今年已第15年在台北市舉辦，台北市政府體育局局長游竹萍致詞表示：相信透過這樣子一個國際賽事，讓更多的好朋友來了解運動之美。也希望，在我們小巨蛋的場地讓選手們展現他們最精彩的一面。以及台北市政府體育局還有協會持續共同舉辦，讓更多的世界選手可以在我們台北發光發亮。

賽事報名目前已有收到世界前24強的職業好手報名，世界職業特技舞冠軍Victor da silva & Ekaterina krysanova(南非籍)、世界職業摩登舞亞軍Stas Portanenko & Nataliya Kolyada (烏克蘭籍)、世界業餘拉丁舞決賽選手Adam Hathazi & Julia Kowalczyk(英國籍)、世界業餘拉丁舞好手Piotr Swiatkowski & Oliwia Tracz(波蘭籍)參與本次賽事參與本次盛宴。當天活動特別規劃舞王巨星秀節目，以往需要到歐洲黑池才能欣賞到世界級舞王高水準比賽及表演，屆時在台北市就能看如此到高水準的世界大賽，相信最後總決賽及舞王秀節目將會精采萬分，令觀眾們回味無窮。

體育局致力於提升台北市體育運動的全面發展，欣見台北市有如此高水準的運動賽事呈現給市民朋友，希望能讓世界看見台灣，本次與台灣體育運動舞蹈發展協會共同合作，希望讓國標舞選手們以舞會友來增進個人技術水準，同時促進台北市的城市交流及國際曝光率，並達成城市外交的目的。歡迎對舞蹈運動有興趣者一同前往觀賽。

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，台北市體育局長游竹萍致詞。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，台北市體育局長游竹萍致詞。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，理事長張思敏致詞。。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北，理事長張思敏致詞。。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供
「2026舞王世界公開賽」舞王爭霸 誰與爭鋒決戰台北。 台灣體育運動舞蹈發展協會提供

