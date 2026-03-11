林鴻道獲頒一等卿雲勳章 林昀儒、楊勇緯等體壇好手錄製影片道賀

林鴻道獲頒一等卿雲勳章 體壇好手錄製影片道賀(弘道基金會提供)

宏道基金會董事長也是中華奧會榮譽主席林鴻道10日榮獲總統頒授「一等卿雲勳章」，表彰其長年投入體育發展與公益事業，對台灣體壇培育與支持所做出的卓越貢獻。消息傳出後，長期獲宏道基金會支持與贊助的多位優秀運動員，包括桌球一哥林昀儒、台灣蝶王王冠閎、柔道男神楊勇緯、射箭國手湯智鈞、戴宇軒、拳擊女神黃筱雯、拳擊國手甘家葳、跆拳道國民女友羅嘉翎以及不定向飛靶國手楊昆弼、林怡君、定向飛靶國手李孟遠等人，紛紛錄製影片表達恭賀與感謝。

多位運動員在影片中表示，宏道基金會長年對運動員的支持，不僅提供訓練與參賽資源，更在選手追求夢想的道路上給予穩定的後盾。得知林鴻道董事長榮獲國家最高榮譽之一的卿雲勳章，大家都認為他當之無愧，紛紛透過影片向董事長表達最誠摯的祝賀。

桌球一哥林昀儒在影片中表示，自己從小就受到林主席的照顧與支持，無論是對選手的鼓勵、對環境的投入、還是為體育所做的努力，他都看到主席不顧一切的付出；台灣蝶王王冠閎說，因為有像主席這樣願意長期為體育付出的人，他才能更安心的在賽場上全力以赴；射箭國手湯智鈞也表示，在加入宏道基金會後，現在無論是比賽或訓練，知道背後有主席跟團隊的支持，真的讓他多了很多力量與信心。

拳擊女神黃筱雯與甘家葳兩人則是像播報新聞的雙主播一樣，一唱一和的恭喜主席；不定向飛靶的楊昆弼在恭賀之餘還透露第一次看到主席時，以為他很難親近、定向飛靶的李孟遠則是用槍傷代替禮砲聲向主席致上敬意；還有柔道男神楊勇緯、跆拳道國民女友羅嘉翎、射箭國手戴宇軒、不定向飛靶林怡君等人也都拍影片在自己的社群平台表達祝賀，感謝主席幾十年來為體育界付出的心力，期盼未來持續在宏道基金會的支持下，他們都能在國際賽場上為台爭光。

宏道基金會表示，董事長林鴻道長年關心台灣體育發展，積極投入資源培育優秀運動員，並鼓勵選手勇敢逐夢，他在體育界已經快快四十年的時間，念茲在茲都是選手、教練及台灣體育的發展。這次榮獲一等卿雲勳章，不僅是對林鴻道董事長個人長期投入公益與體育發展的高度肯定，也象徵社會各界對推動台灣體育進步的重視。

未來，宏道基金會將持續攜手運動員與體育界夥伴，支持更多優秀選手在世界舞台上發光發熱，為台灣體壇寫下更多榮耀篇章。