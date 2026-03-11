桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒對戰瑞典老將5連勝晉級16強

WTT冠軍賽重慶站賽事，我國男單一哥林昀儒今天在32強賽遭遇瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），在開賽先丟首局的情況下，最終林昀儒仍是以8：11、11：6、11：4、11：7勝出，收下對戰5連勝與16強門票。

本月初才在WTT新加坡大滿貫賽拿下亞軍，創下生涯最佳紀錄的林昀儒，本周轉站重慶又在首輪與新加坡大滿貫賽32強賽對手卡爾森再度狹路相逢，該場比賽林昀儒以直落三取勝，收下生涯對戰的4連勝。

而今天兩人在重慶再度碰頭，不過卡爾森是有備而來，他在首局賽事就以11：8先下一城，第二局也在前段與林昀儒拉鋸，不過佔有對戰優勢的林昀儒，在該局中段就將比分差距逐漸擴大，以11：6扳平戰局。

第三局林昀儒乘勝追擊，開局就打出一波9：0的攻勢，打得卡爾森毫無招架之力，並以11：4取得聽牌優勢；第四局林昀儒再度打出開局5：0攻勢，儘管卡爾森一度追到僅剩2分差距，但林昀儒在9：7後仍是頂住壓力，以11：7成功關門，晉級到16強，並將對上中國大陸周啟豪。