桌球／WTT冠軍賽重慶站 林昀儒對戰瑞典老將5連勝晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
我國桌球男單一哥林昀儒。 新華社
WTT冠軍賽重慶站賽事，我國男單一哥林昀儒今天在32強賽遭遇瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），在開賽先丟首局的情況下，最終林昀儒仍是以8：11、11：6、11：4、11：7勝出，收下對戰5連勝與16強門票。

本月初才在WTT新加坡大滿貫賽拿下亞軍，創下生涯最佳紀錄的林昀儒，本周轉站重慶又在首輪與新加坡大滿貫賽32強賽對手卡爾森再度狹路相逢，該場比賽林昀儒以直落三取勝，收下生涯對戰的4連勝。

而今天兩人在重慶再度碰頭，不過卡爾森是有備而來，他在首局賽事就以11：8先下一城，第二局也在前段與林昀儒拉鋸，不過佔有對戰優勢的林昀儒，在該局中段就將比分差距逐漸擴大，以11：6扳平戰局。

第三局林昀儒乘勝追擊，開局就打出一波9：0的攻勢，打得卡爾森毫無招架之力，並以11：4取得聽牌優勢；第四局林昀儒再度打出開局5：0攻勢，儘管卡爾森一度追到僅剩2分差距，但林昀儒在9：7後仍是頂住壓力，以11：7成功關門，晉級到16強，並將對上中國大陸周啟豪。

重慶 瑞典 新加坡

相關新聞

台北將於3月28日舉行「2026舞王世界公開賽」，來自25國的約700名選手參賽，包含多位世界前24強的職業舞者。活動特別安排舞王巨星秀，展現高水準國標舞表演，吸引舞蹈愛好者共襄盛舉。

WTT冠軍賽重慶站賽事，我國男單一哥林昀儒今天在32強賽遭遇瑞典老將卡爾松（Kristian Karlsson），在開賽先丟首局的情況下，最終林昀儒仍是以8：11、11：6、11：4、11：7勝出，收下對戰5連勝與16強門票。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天指出，在澳洲警方協助下，又有兩名伊朗女子足球代表隊成員擺脫隨行監督人員並申請...

我國女子短跑新星陳羿岑在去年赴日就讀中京大學附屬中京高校，展開旅日生涯，並在這次青年盃跟著隊友一起返台參賽，在今天的高女400公尺預賽中，她也以58秒60的分組第一名成績輕鬆晉級，賽後她也分享過去幾個月赴日訓練的心得。

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過...

在澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強...

