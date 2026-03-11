田徑／攜中京高校隊友返台參加青年盃 陳羿岑談赴日訓練大不同

我國女子短跑新星陳羿岑在去年赴日就讀中京大學附屬中京高校，展開旅日生涯，並在這次青年盃跟著隊友一起返台參賽，在今天的高女400公尺預賽中，她也以58秒60的分組第一名成績輕鬆晉級，賽後她也分享過去幾個月赴日訓練的心得。

昔日有「最強國中生」之稱的陳羿岑，是我國目前女子400公尺U23、U20、U18紀錄保持人，去年她也收到中京大學附屬中京高校的邀請，在對方提出10年計畫免學雜費等條件下，決定赴日留學，希望藉由旅日刺激提升競技水平。

這次青年盃陳羿岑也跟著3位日本隊友一同返台參賽，除了個人將在高女400公尺與200公尺賽事登場外，也將與隊友組1600公尺接力隊出賽，在今天率先登場的高女400公尺預賽中，於分組壓軸登場的陳羿岑，最終也小試身手以58秒60的分組第一名成績晉級。

陳羿岑賽後透露，由於目前還處在冬訓期，這次剛好有機會返台參賽主要是找找比賽的感覺，並抱持著享受的心態下場，目標就順其自然，看回到日本後教練給予什麼樣的建議再進行調整。

談到在日本的新生活，陳羿岑坦言剛到名古屋後因為天氣較為寒冷，氣溫時常在零下，是較不能適應的地方，「因為手會很凍，跑起來就不太舒服。不過那邊的訓練更加的精細，在動作方面教練也會更仔細的教導，花更多的時間在這上面，反而是跑量不會很多。另外就是訓練氣氛比較嚴謹，也很重視禮貌，整個團隊也不會因為教練不在就偷懶。」

而今年農曆年節陳羿岑雖然未能回台與家人圍爐，但爸爸與弟弟也有到日本陪伴她一段時間，現在對於日本的生活都還算適應，雖然語言上還需要加強，但出門吃飯、買東西都不成問題。

這次跟中京高校隊友一起返台參賽，陳羿岑也透露，在賽事結束後到18日返日前也會帶隊友一起到台灣知名景點走走，盡地主之誼，「她們3個中有一個曾經來過台灣，也有提到說想要去九份或是龍山寺看看，等這次賽事結束後再跟她們一起去。」