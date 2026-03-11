快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

田徑／攜中京高校隊友返台參加青年盃 陳羿岑談赴日訓練大不同

聯合報／ 記者劉肇育／新北報導
陳羿岑去年赴日就讀中京大學附設中京高校，近日與隊友一同返台參加新北市青年盃。記者劉肇育／攝影
陳羿岑去年赴日就讀中京大學附設中京高校，近日與隊友一同返台參加新北市青年盃。記者劉肇育／攝影

我國女子短跑新星陳羿岑在去年赴日就讀中京大學附屬中京高校，展開旅日生涯，並在這次青年盃跟著隊友一起返台參賽，在今天的高女400公尺預賽中，她也以58秒60的分組第一名成績輕鬆晉級，賽後她也分享過去幾個月赴日訓練的心得。

昔日有「最強國中生」之稱的陳羿岑，是我國目前女子400公尺U23、U20、U18紀錄保持人，去年她也收到中京大學附屬中京高校的邀請，在對方提出10年計畫免學雜費等條件下，決定赴日留學，希望藉由旅日刺激提升競技水平。

這次青年盃陳羿岑也跟著3位日本隊友一同返台參賽，除了個人將在高女400公尺與200公尺賽事登場外，也將與隊友組1600公尺接力隊出賽，在今天率先登場的高女400公尺預賽中，於分組壓軸登場的陳羿岑，最終也小試身手以58秒60的分組第一名成績晉級。

陳羿岑賽後透露，由於目前還處在冬訓期，這次剛好有機會返台參賽主要是找找比賽的感覺，並抱持著享受的心態下場，目標就順其自然，看回到日本後教練給予什麼樣的建議再進行調整。

談到在日本的新生活，陳羿岑坦言剛到名古屋後因為天氣較為寒冷，氣溫時常在零下，是較不能適應的地方，「因為手會很凍，跑起來就不太舒服。不過那邊的訓練更加的精細，在動作方面教練也會更仔細的教導，花更多的時間在這上面，反而是跑量不會很多。另外就是訓練氣氛比較嚴謹，也很重視禮貌，整個團隊也不會因為教練不在就偷懶。」

而今年農曆年節陳羿岑雖然未能回台與家人圍爐，但爸爸與弟弟也有到日本陪伴她一段時間，現在對於日本的生活都還算適應，雖然語言上還需要加強，但出門吃飯、買東西都不成問題。

這次跟中京高校隊友一起返台參賽，陳羿岑也透露，在賽事結束後到18日返日前也會帶隊友一起到台灣知名景點走走，盡地主之誼，「她們3個中有一個曾經來過台灣，也有提到說想要去九份或是龍山寺看看，等這次賽事結束後再跟她們一起去。」

名古屋 龍山寺 訓練

延伸閱讀

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

經典賽／曾豪駒感性發文「一起畢業」網熱議將不再接中華隊教頭？

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

拉普蘭極地橫越賽獲亞軍 陳彥博：期許成為冒險家

相關新聞

田徑／攜中京高校隊友返台參加青年盃 陳羿岑談赴日訓練大不同

我國女子短跑新星陳羿岑在去年赴日就讀中京大學附屬中京高校，展開旅日生涯，並在這次青年盃跟著隊友一起返台參賽，在今天的高女400公尺預賽中，她也以58秒60的分組第一名成績輕鬆晉級，賽後她也分享過去幾個月赴日訓練的心得。

桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過...

足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

在澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強...

足球／拚40年來首闖世足會內賽 伊拉克隊盼關鍵比賽延期

隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請...

自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

自由車好手邱聖芯發文揭露，去年全運會公路賽奪冠拿到10萬元教練獎金，被高雄市自由車委員會平均分配給代表隊教練團，有教練未到場仍分得獎金，引發議論。球評石明謹指，這次問題主因起於缺乏明確的評鑑標準，直接均分獎金「作法粗暴簡單，明顯不合理」，呼籲建立更完善的教練獎金分配制度。

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。