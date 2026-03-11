足球／澳洲再協助伊朗女足二成員申請庇護 一人改變決定返伊

快訊

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
伊朗女足球員佐爾菲，傳向亞洲盃女足主辦國澳洲申請政治庇護。 歐洲新聞圖片社
澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天指出，在澳洲警方協助下，又有兩名伊朗女子足球代表隊成員擺脫隨行監督人員並申請庇護，但其中一人之後改變主意，決定返回伊朗。

柏克在國會宣布了這名球員將返國的決定。前一天已有五名隊員獲得庇護。

昨天晚間，伊朗女足代表隊又有一名球員與一名隨隊工作人員接受澳洲政府的協助提議。

柏克在國會表示：「昨晚決定留下的兩人之一，在與已離隊的隊友交談後改變了主意。」

他說：「在澳洲，人們可以改變主意，也可以自由旅行。因此我們尊重她在這樣的情況下所做的決定。」

在澳洲聯邦警察協助下，另兩名代表團成員的21歲前鋒佐爾菲（Mohaddeseh Zolfi）以及隨隊工作人員莫什凱卡爾（Zahra Soltan Moshkehkar）在搭機前往雪梨前被帶離球隊。

目前還不清楚是哪一位成員決定返回伊朗。

本月稍早，伊朗國家電視台因球隊在亞洲盃女子足球賽比賽前拒唱國歌，而將她們稱為「戰時叛徒」，外界對球員安全感到擔憂。

在球隊離境前，澳洲官員在雪梨機場將其餘球員與伊朗監督人員分開，並告知她們可選擇的方案。所有抵達機場的隊員最終都選擇返回伊朗。

柏克說，一些球員曾詢問是否能協助家人離開伊朗。他說：「如果有人取得永久居留權，通常有權擔保家人來澳洲。但前提是，他們必須能先離開伊朗。」

部分球員曾與家人討論後，拒絕留在澳洲的提議。伊朗球隊目前已抵達吉隆坡，正準備返回伊朗。

伊朗媒體報導，伊朗檢察長辦公室表示，其餘球隊成員已被邀請「安心、和平地返回國內」。

