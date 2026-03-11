快訊

圖輯／現在還好嗎？日311震災滿15周年 重返福島核電廠災區現場

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

中央社／ 台北11日電
「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過頭關挺進16強。 新華社
「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過頭關挺進16強。 新華社

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過頭關挺進16強。

總獎金80萬美金（約新台幣2540萬元）的WTT重慶冠軍賽，只有舉辦單打賽事，世界排名18名的「台灣一姊」鄭怡靜，今天在女單首輪與香港女將杜凱琹正面交鋒，雙方過去14度對戰各拿7勝平分秋色，不過最近1次過招，鄭怡靜錯失3個賽末點情況下，苦戰5局吞敗。

繼1月WTT馬斯喀特挑戰賽後再度對戰，鄭怡靜在首局開打後展現絕佳狀態，尤其頻頻造成對手回擊出界，一度打出連得7分的猛烈攻勢，就算被化解掉4個局點，鄭怡靜仍穩紮穩打以11比8先馳得點。

次局鄭怡靜同樣維持壓制表現，不僅開局就手握3比0領先，並一路守住領先位置，更在後段完美調動對手，再以11比6取得聽牌優勢，可惜第3局鄭怡靜未能趁勝追擊，在3比3平手情況下，遭到杜凱琹連得8分，而且運氣也不站在自己這邊，導致以3比11讓出。

進入關鍵第4局，鄭怡靜重新找回節奏，克服一開始與對手形成拉鋸戰的局面，表現漸入佳境，終場再以11比6拿到勝利，如願通過首輪的考驗，她在賽後接受採訪時自評，獲勝關鍵在於首局很快進入狀況，搭配優異戰術執行。

鄭怡靜晉級女單16強後，接下來將與扳倒第2種子王曼昱的日本好手大藤沙月對戰，爭取8強門票，鄭怡靜認為，對手狀態相當不錯，每次對上日本選手都要抱著全神貫注、不能鬆懈心情應戰，「專注在每一分上。」

鄭怡靜

延伸閱讀

足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

經典賽／中華隊夢碎…南韓前進複賽 終止連3屆遭淘汰

全英羽賽／台將接棒捧冠！林俊易男單登頂成第一人

經典賽／日本對戰澳洲 大谷翔平續扛第一棒

相關新聞

桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過...

足球／中華女足3比1擊敗印度 確定闖亞洲盃8強

在澳洲舉行的AFC亞洲盃女足賽，中華隊今天在分組賽最終戰展現強大進攻火力，終場以3比1擊敗印度隊，取得分組第2名挺進8強...

足球／拚40年來首闖世足會內賽 伊拉克隊盼關鍵比賽延期

隨著伊朗戰事升溫，伊拉克國家足球隊球員與後勤團隊人員難以及時抵達墨西哥，參加世界盃會外賽洲際附加賽，總教練阿諾德今天懇請...

自由車冠軍邱聖芯教練獎金均分爭議 石明謹：缺乏評鑑標準不合理

自由車好手邱聖芯發文揭露，去年全運會公路賽奪冠拿到10萬元教練獎金，被高雄市自由車委員會平均分配給代表隊教練團，有教練未到場仍分得獎金，引發議論。球評石明謹指，這次問題主因起於缺乏明確的評鑑標準，直接均分獎金「作法粗暴簡單，明顯不合理」，呼籲建立更完善的教練獎金分配制度。

田徑／青年盃林仲威摘金 修正跨欄技術拚亞運

台灣好手林仲威今天在青年盃田徑賽男子400公尺跨欄決賽，以49秒82破大會紀錄摘下金牌，他表示經過充實冬訓後，目前正逐步...

投入台灣運動發展數十年 林鴻道獲頒一等卿雲勳章

中華奧林匹克委員會榮譽主席林鴻道今天上午從賴清德總統手中接獲「一等卿雲勳章」，表彰對台灣運動發展的付出和貢獻；林鴻道則將勳章和到場的母親分享，感謝母親林謝罕見平時節儉但做公益就「不手軟」，催生了「宏道運動發展基金會」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。