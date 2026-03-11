桌球／WTT重慶冠軍賽 鄭怡靜擊敗香港女將闖頭關

在中國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）重慶冠軍賽，「台灣一姊」鄭怡靜今天在女單首輪以3比1擊敗香港女將杜凱琹，順利闖過頭關挺進16強。

總獎金80萬美金（約新台幣2540萬元）的WTT重慶冠軍賽，只有舉辦單打賽事，世界排名18名的「台灣一姊」鄭怡靜，今天在女單首輪與香港女將杜凱琹正面交鋒，雙方過去14度對戰各拿7勝平分秋色，不過最近1次過招，鄭怡靜錯失3個賽末點情況下，苦戰5局吞敗。

繼1月WTT馬斯喀特挑戰賽後再度對戰，鄭怡靜在首局開打後展現絕佳狀態，尤其頻頻造成對手回擊出界，一度打出連得7分的猛烈攻勢，就算被化解掉4個局點，鄭怡靜仍穩紮穩打以11比8先馳得點。

次局鄭怡靜同樣維持壓制表現，不僅開局就手握3比0領先，並一路守住領先位置，更在後段完美調動對手，再以11比6取得聽牌優勢，可惜第3局鄭怡靜未能趁勝追擊，在3比3平手情況下，遭到杜凱琹連得8分，而且運氣也不站在自己這邊，導致以3比11讓出。

進入關鍵第4局，鄭怡靜重新找回節奏，克服一開始與對手形成拉鋸戰的局面，表現漸入佳境，終場再以11比6拿到勝利，如願通過首輪的考驗，她在賽後接受採訪時自評，獲勝關鍵在於首局很快進入狀況，搭配優異戰術執行。

鄭怡靜晉級女單16強後，接下來將與扳倒第2種子王曼昱的日本好手大藤沙月對戰，爭取8強門票，鄭怡靜認為，對手狀態相當不錯，每次對上日本選手都要抱著全神貫注、不能鬆懈心情應戰，「專注在每一分上。」